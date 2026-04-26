자외선·열감·트러블까지 관리…여름 소비, 기능성 중심으로

여름이 앞당겨지고 길어지는 흐름 속에 유통업계가 관련 상품과 캠페인을 잇따라 선보이며 시즌 수요 선점에 나섰다. 자외선 차단과 쿨링, 트러블 케어 등 기능성 중심 소비가 확산되면서 업계 전반에서 여름 대비 전략이 본격화되는 모습이다.

26일 업계에 따르면 기업들은 기후 변화로 강화된 여름 수요에 맞춰 기능성 상품군을 확대하고, 고객 맞춤형 큐레이션과 콘텐츠 마케팅을 통해 소비자 접점을 넓히고 있다.

CJ올리브영은 오는 7월까지 ‘서바이벌 뷰티’ 캠페인을 진행하고 여름철 피부 고민에 맞춘 상품 큐레이션을 강화한다. 자외선 차단을 넘어 열감·유분·트러블까지 관리하는 ‘생존형 뷰티’ 수요가 늘어난 데 따른 대응이다. 실제 지난해 여름 선케어 카테고리 매출은 전년 동기 대비 281% 증가했다.

지오지아가 여름을 겨냥해 출시한 신제품 빅 플리츠 반팔 셔츠.(사진=신성통상)

올리브영은 UV 케어, 트러블 케어, 유분·땀 케어, 쿨링 케어 등 네 가지 테마로 약 120종 상품을 구성했다. 기존 카테고리 중심이 아닌 ‘고민 기반’ 큐레이션을 통해 스킨·바디·헤어 제품을 함께 제안하는 방식이 특징이다.

다이소 역시 관련 상품 확대에 나섰다. 회사는 온라인몰에서 ‘자외선 집중 차단’ 행사를 열고 선케어 제품과 기능성 의류, 선글라스 등 200여 종 상품을 선보였다. 선스틱·선스프레이 등 간편형 제품과 함께 자외선 차단 의류와 액세서리를 결합한 ‘복합형 UV 대응’ 상품군이 눈에 띈다.

패션업계에서는 더위와 근무 환경 변화가 맞물리며 출근복의 캐주얼화 흐름이 이어지고 있다. 지오지아는 플리츠 소재를 적용한 셔츠와 셋업 등 통기성을 강화한 제품을 중심으로 비즈니스 캐주얼 라인을 확대했다. 유튜브 콘텐츠를 통해 직장인 출근룩을 제안하는 방식으로 소비자 접점을 넓힌 점도 특징이다.

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업계에서는 기후 변화로 여름 소비 패턴이 구조적으로 바뀌고 있다는 분석이 나온다. 단순 계절 상품을 넘어 자외선, 체온, 피부 관리 등 복합적인 문제를 해결하려는 수요가 늘어나면서 기업들도 기능성 제품과 데이터 기반 큐레이션을 강화하는 추세다.

업계 관계자는 “더위가 빨라지고 길어지면서 여름 관련 소비가 단순 시즌 수요를 넘어 필수 관리 영역으로 확대되고 있다”며 “앞으로는 고객 고민을 세분화한 맞춤형 상품과 콘텐츠 경쟁이 더욱 치열해질 것”이라고 말했다.