CJ올리브영, 여름 상품 큐레이션 '서바이벌 뷰티' 기획전 진행

CJ올리브영(이하 올리브영)은 기후변화로 여름이 앞당겨지고 길어지는 흐름에 대응해 오는 7월까지 ‘서바이벌 뷰티(Survival Beauty, 생존 뷰티)’ 캠페인을 진행하고 온라인몰에서 관련 기획전을 선보인다고 24일 밝혔다.

‘서바이벌 뷰티’는 폭염과 고온다습한 환경 속에서 피부를 보호하고 관리하기 위한 생존형 뷰티 트렌드를 의미한다. 최근 연평균 기온 상승과 폭염일수 증가 등 이상 기후가 이어지면서 자외선 차단을 넘어 열감·유분·트러블 등 복합적인 피부 고민을 함께 관리하려는 소비 트렌드가 확대되는 추세다.

올리브영은 이러한 변화에 선제적으로 대응하기 위해 이번 캠페인과 함께 기획전을 준비했다. 여름철 고객들이 겪는 주요 고민을 기준으로 총 120종의 뷰티·웰니스 상품을 ▲UV 케어 ▲트러블 케어 ▲유분·땀 케어 ▲쿨링 케어 등 네 가지 테마로 큐레이션했다. 특히 기존 카테고리 중심이 아닌 고민 기반으로 상품을 구성해, 하나의 고민에 대해 색조 화장품과 스킨·바디·헤어케어 등 다양한 영역의 상품을 함께 탐색할 수 있도록 한 것이 특징이다.

올리브영

먼저 자외선으로부터 피부를 보호하기 위한 수요가 증가함에 따라 ‘UV 케어’ 카테고리를 선보인다. 실제 지난해 7월부터 9월까지 올리브영 선케어 카테고리 매출은 전년 동기 대비 281% 증가했다. 선크림과 선스틱, 선스프레이 등 서로 다른 제형을 함께 사용하는 다층 관리 방식도 확산되고 있다. 이에 따라 다양한 제형의 선케어 상품은 물론, 자외선에 노출된 모발과 손까지 관리할 수 있도록 헤어 미스트와 핸드케어 상품 등을 함께 제안한다.

덥고 습한 환경에서 증가하는 피부 트러블과 유분 고민을 반영한 카테고리도 구성했다. 트러블 진정에 도움을 줄 수 있는 징크 성분 중심의 스킨케어 상품은 물론, 메이크업 지속력을 높이는 픽서와 체취 관리를 위한 데오드란트 상품군까지 아우른다.

이와 함께 피부 열감을 낮추기 위한 쿨링 바디 미스트를 비롯해 시원한 사용감을 제공하는 쿨링 샴푸 등 ‘쿨링 케어’ 상품군을 선보인다.

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여름이 본격화하는 6월과 7월에는 서바이벌 뷰티 상품을 할인하는 프로모션도 진행된다. 올영세일, 올영픽 등 올리브영의 대표 세일 행사와 연계해 머리부터 발끝까지 관리할 수 있는 생존 뷰티템을 합리적인 가격에 선보일 예정이다.

올리브영 관계자는 “기후변화로 달라진 피부 고민에 대응해 고객이 카테고리를 넘나들며 필요한 상품을 탐색할 수 있도록 이번 캠페인을 준비했다”며 “앞으로도 변화하는 환경에 따라 세분화되는 고객의 니즈에 맞춰 데이터 기반 큐레이션을 지속 강화할 것"이라고 말했다.