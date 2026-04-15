스타필드 빌리지 운정, 근린생활시설 개장…‘올다무’ 품었다

스타필드 빌리지 운정이 오는 22일 약 8000평의 대규모 근린생활시설을 추가 개장한다고 15일 밝혔다.

스타필드 빌리지 운정은 복합쇼핑몰에 지역 커뮤니티 기능을 더한 공간이다. 지난해 12월 ‘센트럴’을 선보인 이후 100일 만에 누적 방문객 210만명을 돌파했다.

이번 개장으로 기존 커뮤니티와 여가 중심의 ‘센트럴’에 실생활 밀착형 ‘근린생활시설’이 더해져 영업 면적은 총 1만 5000여 평 규모로 늘어난다. 교육·의료·식음·서비스 등 생활에 밀접한 콘텐츠를 추가 조성해 지역 핵심 생활 거점으로 자리 잡는다는 포부다.

스타필드 빌리지 운정 전경. (제공=신세계프라퍼티)

새롭게 문을 여는 근린생활시설은 센트럴 인근 4개 동 지상 1~2층에 조성되며 ▲키즈 아카데미 ▲F&B ▲라이프스타일 ▲패션·뷰티 등 총 172개 브랜드가 순차적으로 입점한다. 2층 보행 데크로 4개 동과 센트럴까지 모두 연결돼 편리성도 높였다.

우선 ‘키즈 에듀테인먼트 특화존’이 들어선다. 유소년 스포츠 아카데미 ‘수원 삼성 블루윙즈·LG 세이커스 아카데미 운정’이 경기 서북부 최초로 문을 연다.

키즈 골프 브랜드 ‘곰골프랩’, 키즈 쿠킹 클래스 ‘아이키친’, 초중고 입시 학원 ‘종로엠스쿨’, 수학 학원 ‘생각하는 황소’도 함께 들어선다.

F&B 카테고리는 60여 개 브랜드가 입점한다. 펫 프렌들리 다이닝 ‘매드포갈릭’과 ‘애슐리퀸즈’, ‘맥도날드’, ‘참치학교’, ‘육판장’, ‘사운즈오브선센’, ‘폴바셋’ 등이 대표적이다.

기존 센트럴의 올리브영, 무신사에 더해 다이소가 2개 층 규모로 입점해 이른바 ‘올다무(올리브영·다이소·무신사)’를 모두 갖추게 됐다. 글로벌 라이프스타일 브랜드 ‘미니소’도 함께 들어선다.

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창고형 메가 약국 ‘운정빌리지약국’은 맞춤형 건강기능식품부터 키즈·뷰티·의료기기까지 갖춘 종합 건강 플랫폼으로 운영된다. 소아청소년과 등 병원도 함께 입점한다.

신세계프라퍼티 관계자는 “이번 확장은 교육·의료·식음 등 지역민들이 매일 접하는 일상적 기능들을 생활 동선에 담아내 지역 생활의 밀도를 높이는 데 초점을 맞췄다”며 “기존 센트럴의 쇼핑·여가·지역 커뮤니티 공간에 실생활 중심 근린생활시설까지 연결해 도보권 안에서 일상이 완성되는 진정한 로컬 라이프스타일 허브를 선보일 것”이라고 말했다.