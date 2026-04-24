넷이즈 '연운', 확장팩 최종장 '진천' 30일 업데이트

신규 이동기 및 진수전 추가…듀오 월드 보스 '설매 신녀' 등장

게임입력 :2026/04/24 16:40

정진성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

넷이즈게임즈는 에버스톤 스튜디오가 개발한 오픈월드 무협 액션 RPG '연운'의 '하서' 확장팩 마지막 챕터인 '진천'을 정식 출시한다고 24일 밝혔다.

오는 30일 추가되는 이번 최종장에서는 계절의 변화가 실시간으로 반영되는 광활한 초원 지형이 새롭게 오픈되며, '귀향'을 주제로 한 새 스토리가 추가된다.

이용자들은 신규 이동 기술인 '고요한 달빛'을 활용해 넓은 평원을 민첩하게 누빌 수 있으며, 수몰된 유적을 돌파하는 '함락의 호수' 등 세 가지의 신규 진수전에 도전하게 된다. 

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아울러 무예와 음악을 결합해 합동 공격을 펼치는 남매 콘셉트의 신규 월드 보스 '설매 신녀'가 등장해 이용자들의 전략적인 대처를 요구한다.

이와 함께 팀 기반의 새로운 PVP 모드가 게임 내에 전격 도입되며, 신규 시즌인 '운명의 길(시즌 3)'도 본격적인 막을 올린다.

정진성 기자js4210@zdnet.co.kr
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