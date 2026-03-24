넷이즈 '원스휴먼', 콘솔 버전 비공개 테스트 시작

PS5·PS5 Pro·Xbox Series X|S 참여 가능

게임입력 :2026/03/24 17:00

진성우 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

넷이즈게임즈는 오픈월드 생존 게임 '원스 휴먼'이 1차 콘솔 비공개 테스트를 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 테스트는 오는 27일부터 다음달 9일까지 진행되며, 플레이스테이션5(PS5)·PS5 프로·엑스박스 시리즈 X¦S로 참여할 수 있다.

원스 휴먼 공식 디스코드 커뮤니티를 통해 접수 가능하다. 테스트 종료 후 진행 기록은 초기화되나, 참여자 전원에게는 영구 보상인 'CBT 팩'이 지급된다. 이 보상은 콘솔 버전 정식 출시 후 연동 계정으로 수령 가능하며, 다른 플랫폼 계정에서도 받을 수 있다.

'원스 휴먼' 대표 이미지. 사진=넷이즈게임즈

이번 테스트는 콘솔 브랜드간 크로스 플랫폼 플레이도 지원한다.

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오는 27일에는 원스 휴먼 공식 타이틀의 버전 2.3.26 업데이트도 실시된다. 해당 업데이트를 통해 새로운 전투 방식과 신규 변이체(디비에이션) 등을 만나볼 수 있다. 다양한 신규 콘텐츠가 추가되는 신규 버전에 대한 상세 내용은 원스 휴먼 공식 사이트 및 라운지에서 확인 가능하다.

다양한 신규 콘텐츠가 소개되는 버전 2.3.26 업데이트의 상세 내용은 원스 휴먼 공식 사이트 및 라운지에서도 확인할 수 있다.

진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
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