넷이즈게임즈 연운, 확장판 '하서' 두번째 챕터 4월 2일 출시

넷이즈게임즈는 산하 개발사 에버스톤 스튜디오가 제작한 오픈월드 무협 액션 RPG ‘연운(Where Winds Meet)’이 확장팩 하서의 두번째 챕터 량주를 4월 2일 출시한다고 밝혔다.

회사 측에 따르면 이번 챕터는 1장 옥문관의 사막 배경과는 다르게 눈 덮인 산맥과 국경 요새 도시의 풍경을 담은 것이 특징이다.

특히 신규 지역 량주는 ‘야광잔에 담긴 포도주’라는 고대 동양의 시적 심상에서 영감을 얻은 아트 디자인을 반영했다. 낭만적 미학과 요새 도시의 가혹함을 동시에 경험할 수 있다. 신규 메인 스토리인 ‘량주곡’과 ‘종이달’도 등장한다. 량주곡은 한번도 가본 적 없는 고향을 찾는 젊은 악사의 스토리를 담고 있으며, 종이달은 혼란스러운 시대 속 불당 안에서의 갈등과 인물들의 이야기를 만나볼 수 있다.

넷이즈게임즈, 연운 확장판 하서 2장 량주 4월 2일 출시.

새로운 챕터 량주에는 신규 문파인 광란문도 등장한다. 광란문 군대를 기원으로 두고 있는 문파이며, 전장에서의 결단력 및 엄격한 규율을 강조하는 문파이다.

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여기에 당나라 냉병기 제작 기술로 만든 신규 무기 ‘당횡도’도 추가한다. ‘첩혈쌍웅’과 ‘영웅’ 등 무술 명작으로 홍콩금상장 최우수 액션 연출상을 7회 수상한 무술감독 둥웨이(Tung Wei)가 해당 무기 전투 애니메이션을 기획했다. 당횡도는 적을 민첩하고 주도적으로 제압하는 ‘받아치기’ 메커니즘이 특징인 무기라고 회사 측은 설명했다.

신규 진수전(캠페인)도 플레이할 수 있다. 진수전 ‘절도사의 죽음’은 복잡한 함정을 극복해야 하며, 거대한 괴수인 진관후에 맞서야 한다. ‘망월 선녀’, ‘천록’, ‘배고픈 곡예단’ 등 새로운 야외 보스도 등장해, 유저들에게 어려움과 동시 신선한 즐거움을 전달할 예정이다.