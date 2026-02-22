[ZD e게임] 넷이즈 '렘넌트의바다', 독창적 미감과 주사위 전략의 조화

전작 '제5인격'을 통해 독보적인 미장센을 선보였던 넷이즈 산하 조커 스튜디오가 이번엔 푸른 바다 위 기묘한 인형들의 이야기를 꺼내 들었다. 목각인형이라는 소재를 통해 차별화를 꾀하는 한편, 턴제 전투에 '주사위'라는 확률적 변수를 도입해 전략적 깊이를 더했다.

넷이즈게임즈는 지난 5일부터 12일까지 신작 '렘넌트의 바다'의 첫 알파 테스트를 진행했다. 이 게임은 바다를 배경으로 한 오픈월드 항해와 턴제 전투 시스템을 결합한 해양 어드벤처 RPG이다.

해적 콘셉트 + '목각인형' 세계관…익숙한 소재에 새로움 더하다

캐릭터 커스터마이징에서는 외모부터 의상까지 다양한 요소가 마련돼 있다.

초반부터 가장 눈길을 끄는 요소는 익숙한 듯 새로운 아트 스타일이다. 주인공을 포함해 게임 내 등장하는 모든 인물과 동물은 나무로 된 얼굴과 관절을 가진 '목각인형'으로 묘사된다. 이는 자칫 평범할 수 있는 해적 콘셉트에 기묘하면서도 동화적인 분위기를 형성한다.

거점 도시 '오브토피아'에서 시작되는 항해는 끊김 없는 심리스 오픈월드로 구현돼 게임 몰입감을 높인다. 시간과 날씨 변화에 따라 변하는 바다 전경은 시각적인 즐거움을 더한다.

이처럼 광활한 바다에서는 다양한 콘텐츠가 진행된다. 자유롭게 항해하며 미지의 섬을 탐험할 수 있다. 또 이러한 과정에서 모은 보물로 캐릭터를 강화하는 육성 시스템도 구축돼 있다.

'주사위'로 차별화한 전투 시스템…현지화 완료 시 글로벌 흥행 기대

메인 스토리 속 중요한 캐릭터로 보이는 'R.S'의 첫 등장 장면.

지상 전투는 고전적인 턴제 방식을 채택했으나, 핵심 메커니즘에 '주사위'를 배치해 자신들만의 변주를 완성했다. 선제공격 기회가 주어지면 주사위를 굴린다. 목표치와 같나 높을 경우 강력한 광역피해와 함께 전투를 시작한다.

또 매 턴 충전되는 강화 포인트를 주사위에 배분하면 보다 강한 공격 혹은 플레이어 턴 추가 등이 가능하다. 이로 인해 매 턴 포인트 활용 정도를 조절하는 등 전략적인 전투를 경험할 수 있다.

R.S과 함께 전투를 진행하는 장면.

전투 외 즐길 거리도 풍부하다. 섬 곳곳에는 주사위 도박, 술 빨리 마시기, 마작 등 해적 테마에 어울리는 미니게임이 배치돼 단순 반복형 전투의 지루함을 덜어낸다.

렘넌트의 바다는 성공한 장르의 문법을 영리하게 차용하면서도 조커 스튜디오만의 색채를 입힌 수작으로 평가된다. 이번 테스트에서는 영어, 중국어, 일본어만 제공돼 세부적인 스토리를 즐기기는 어려웠다. 정식 출시 시점에 국가별 현지화까지 완성된다면 글로벌 시장에서 독창적인 경쟁력을 갖춘 오픈월드 게임으로 자리 잡을 것으로 전망된다.