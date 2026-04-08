퀀틱 드림, 신작 '스타워즈 이클립스' 개발 지연…넷이즈 투자 재평가 위기

'헤비 레인'과 '비욘드: 투 소울즈'의 개발사 퀀틱 드림이 제작 중인 신작 '스타워즈 이클립스'의 개발 속도가 매우 더딘 것으로 나타났다고 게임스팟이 7일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 퀀틱 드림의 모회사인 넷이즈는 스튜디오의 신작 무료 멀티플레이어 게임이 기대에 미치지 못할 경우 이번 '스타워즈 이클립스'를 재평가할 가능성이 있는 것으로 파악됐다.

현재 퀀틱 드림이 게임의 상당 부분을 완성했으나 나머지 부분의 개발이 예상 속도를 밑돌고 있는 것으로 전해졌다. 또한 퀀틱 드림은 넷이즈 측에 인력 충원을 요청했지만 끝내 성사되지 않은 것으로 알려졌다.

퀀틱 드림 '스타워즈 이클립스'.

현재 퀀틱 드림과 넷이즈 양측 모두 지난 2월 얼리 액세스에 돌입한 3대3 온라인 멀티플레이 게임 '스펠캐스터 크로니클'의 수익에 기대를 걸고 있다. 이 게임의 상업적 성과가 스타워즈 이클립스의 지속적인 자금 조달에 기여할 수 있기 때문이다.

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매체는 소식통을 인용해 현 단계에서 장기적인 전망은 창의적 역량보다 재정적 생존 가능성에 좌우되고 있다고 진단했다. 이어 '스펠캐스터 크로니클'이 상업적으로 실패할 경우 넷이즈는 스튜디오에 대한 투자를 재평가하고 추가 지원을 중단할 수 있다고 분석했다.

스타워즈 이클립스는 지난 2021년 처음 발표된 이후 뚜렷한 업데이트 소식이 전해지지 않았다. 퀀틱 드림은 지난해 당시 게임 개발이 진행 중이라며 올해 출시 가능성을 시사한 바 있다.