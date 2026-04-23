NHN '한게임 섯다&맞고', 수호령 초월 시스템 추가

NHN(대표 정우진)은 모바일 게임 '한게임 섯다&맞고'에 수호령 초월 시스템과 수호령 임무 콘텐츠를 새롭게 추가했다고 23일 밝혔다.

이번 업데이트의 핵심은 기존 수호령 콘텐츠를 한 단계 확장한 '초월' 시스템이다. 특급 수호령이 되면 초월이 가능해지며, 초월 시 최대 레벨이 상승하고 능력치가 대폭 강화된다. 초월은 총 1~5단계까지 제공되고, 최고 레벨인 5단계까지 성장시킨 수호령은 능력치가 최대 적용된다.

수호령을 처음 접하는 이용자들이 적응할 수 있도록 돕는 '수호령 임무' 시스템도 함께 추가됐다. 수호령 임무는 ▲수호령의 기본 이용법을 익히는 '집사 입문서' ▲본격적인 수호령 획득 및 성장을 다루는 '집사의 정석' ▲수호령 마스터를 목표로 하는 '집사 마스터'까지 3가지 종류로 구성돼 있다. 이용자는 각 임무를 수행하며 다양한 보상을 획득 가능하다.

한게임 섯다&맞고 수호령 초월 시스템. 사진=NHN

업데이트를 기념해 '집사 마스터 보상 강화 이벤트'도 함께 시작했다. 최초 접속으로 이벤트를 활성화한 후 60일 이내에 집사 마스터 임무를 달성하면 기본 보상의 10배인 1000억쩐을 지급한다. 60일 이후에는 보상이 감소되며, 이벤트 기간은 이용자별 해금 시점에 따라 개별적으로 적용된다.

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최영두 NHN 모바일웹보드사업그룹장은 "수호령 콘텐츠 도입 이후 많은 이용자가 적극적으로 즐기는 모습을 보고 확장 업데이트를 준비했다"며 "기존 및 신규 이용자 모두 수호령과 함께하는 즐거움을 경험하시길 바란다"고 전했다.

한게임 섯다&맞고는 수호령 콘텐츠 도입에 이어 초월 시스템 및 임무 콘텐츠 추가까지 꾸준히 업데이트를 이어가고 있다. 다음달 1일부터는 최상위 이용자를 위한 프리미엄 VIP 등급에 '레드' 등급이 새롭게 추가될 예정이다.