NHN, 전사 'AI 내재화' 속도…실습 교육부터 해커톤까지

NHN(대표 정우진)은 전사적인 인공지능(AI) 역량 제고를 위해 실습 위주의 교육 프로그램부터 자체 AI 플랫폼, 사내 해커톤까지 아우르는 'AI 내재화' 전략에 박차를 가하고 있다.

회사는 이를 통해 'AI와 함께 일하는 문화'를 확산시켜 임직원 개개인의 실무 생산성을 극대화하고, 이를 실제 서비스 혁신으로 연결한다는 구상이다.

지난해부터 시작된 'AI 내재화'

NHN은 지난해 7월 사내 AI 교육 프로그램인 'AI스쿨'을 개설했다. 이 프로그램은 임직원이 AI와 함께 성장할 수 있는 기반을 마련하기 위해 기획됐다.

현재까지 AI 스쿨은 'AI 인사이트 클래스'와 '원데이 스킬 클래스' 등 두 가지 유형의 교육 프로그램을 운영했다.

NHN 사옥.

먼저 AI 인사이트 클래스는 AI 전문가와 함께 세미나 형식으로, AI 핵심 기술과 최신 트렌드를 살피고 산업 전반의 변화를 이해하는 방식으로 진행됐다. 지난해 9월에는 이세돌 9단을 강연자로 초정한 바 있다. 그는 'AI 시대를 받아들이는 자세'를 주제로 발표했으며, AI 시대를 살아가는데 필요한 인간의 경쟁력과 태도를 전달했다.

다음으로 원데이 스킬 클래스는 실습 중심의 교육으로 구성됐다. 해당 프로그램은 챗GPT를 활용한 기획서 작성, 데이터 분석, 디자인 및 개발 도구(Adobe Firefly, Cursor, GitHub Copilot) 활용법 등을 다뤘다. NHN에 따르면 지난해에만 전체 재직자 중 42%가 참여했다.

올해부터는 사내 강사와 튜터들이 직접 업무 현장에서 겪은 성공 사례와 시행착오를 공유하는 클래스를 운영하며 현장 밀착형 교육으로 고도화하고 있다.

교육에서 그치지 않았다...실전형 AI 생태계 구축

NHN은 교육을 넘어 임직원들이 안전하게 AI를 활용하고 성과를 도출할 수 있는 실무 환경 조성에도 힘쓰고 있다.

이를 위해 보안을 강화한 전용 오피스 AI 플랫폼인 '플레이그라운드' 베타 버전을 지난해 말 출시했다. 내부 데이터 유출 걱정 없이 업무 시스템을 연동해 생산성을 높일 수 있는 것이 특징이며, 임직원 피드백을 바탕으로 시스템을 지속 개선 중이다.

NHN은 지난달 그룹사 AI 역량 강화를 위해 제1회 'AI 스프린톤'을 개최했다.

실전 경험을 쌓기 위한 장도 마련했다. 지난달 25~26일에는 AI와 함께 일하는 문화를 확산하기 위해 'NHN AI 스프린톤'을 처음으로 개최했다. 스프린톤은 전력질주를 뜻하는 '스프린트'와 '해커톤'의 합성어로, 짧은 기간 동안 AI를 활용해 결과물을 도출하는 실행 중심 프로그램이다.

이번 대회에는 NHN의 다양한 그룹사에서 모인 임직원들이 직군과 직급에 상관없이 3인 1조로 팀을 구성해 참여했다. 본선에는 총 15개팀이 진출했고 ▲신규 개발(게임·서비스) ▲업무 생산성 두 가지 트랙에서 AI를 활용한 결과물을 선보였다.

아울러 회사는 대회 우승팀을 대상으로 후속 프로그램 '딥스프린톤'을 진행한다. 전용 회의실을 비롯해 사내외 보안·법률·마케팅 전문가 멘토 등을 제공해 결과물을 고도화할 수 있는 지원 체계를 마련한다. 대회 결과물을 단순 아이디어 제안에 그치지 않고, 실제 서비스로 실현해 사내에서 범용적으로 활용할 수 있도록 생태계를 확장해 나간다는 방침이다.

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이 밖에도 NHN은 매월 진행되는 'AI 스터디', 사내 직원이 강사가 되는 'AI스쿨-쉐어클래스', 'AI 활용 우수사례 시상' 등을 통해 전사적인 AI 내재화 행보를 이어가고 있다.

NHN 관계자는 "교육부터 실제 적용, 결과 창출까지 하나의 흐름으로 이어지는 커리큘럼으로 구성했다"며 "이를 통해 전사적으로 AI 활용 문화와 사례 공유가 자연스럽게 확산되는 기반을 만들고 있다"고 밝혔다.