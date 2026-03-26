NHN, 제13기 정기 주총…정우진 대표 재선임

NHN은 판교 경기창조경제혁신센터에서 제13기 정기 주주총회를 열고 정우진 대표의 사내이사 재선임 안건을 의결했다고 26일 밝혔다.

이날 총회에서는 재무제표 승인과 정우진 대표의 선임을 포함한 6개 의안이 모두 원안 가결됐다. 정우진 대표는 주총 인사말을 통해 지난해 경영 성과와 향후 전략 방향을 제시했다.

NHN의 2025년 연결 기준 영업수익은 전년 대비 2.4% 증가한 2조 5162억원을 기록했으며, 영업이익은 1324억원을 달성했다. 특히 연결 당기순이익은 519억원으로 전년 대비 흑자 전환에 성공하며 실적 회복을 넘어 지속 가능한 성장을 위한 기반을 공고히 했다.

NHN 사옥 플레이뮤지엄

정 대표는 “2025년은 게임, 결제, 기술 등 핵심 사업이 모두 성장하는 가운데 전사적인 경영 효율화 성과가 맞물리며 수익성이 뚜렷하게 개선된 한 해였다”며, “이를 통해 단기적인 실적 회복을 넘어 기업가치 제고를 위한 기반을 더욱 굳건히 했다”고 밝혔다.

게임 부문에서는 웹보드 사업의 견고한 실적과 함께 일본 출시 10주년을 맞은 ‘컴파스’ 등이 안정적인 성과를 냈으며, 기술 부문에서는 공공 클러스터 전환 사업 확대와 광주 국가 AI 데이터센터의 매출 기여가 본격화됐다.

올해 전략의 핵심으로는 게임 사업의 외형 확장과 AI 인프라 경쟁력 강화를 꼽았다. 정 대표는 “웹보드 게임 관련 규제 완화와 기대 신작 출시를 바탕으로 성장을 이어가겠다”며, “지난 24일 글로벌 출시한 ‘디시디아 듀엘럼 파이널 판타지’가 일본 앱스토어 매출 9위를 기록하며 안정적인 초기 성과를 보이고 있다”고 설명했다.

기술 부문에서는 인공지능(AI) 인프라 시장 선점에 박차를 가한다. NHN클라우드는 정부의 ‘AI 컴퓨팅 자원 활용기반 강화 사업’에서 GPU 최다 구축 사업자로 선정된 바 있다.

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현재 4000장 이상의 GPU를 단일 클러스터로 구성하고 수냉식 냉각 시스템을 도입해 운영 역량을 입증했으며, 향후 서비스형 GPU(GPUaaS) 시장에서 차별화된 성과를 낼 것으로 분석했다.

마지막으로 주주가치 제고에 대한 의지도 표명했다. 정 대표는 “핵심 사업의 성장에 힘쓰는 한편 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 지속적으로 검토하고 실행해 주주 여러분의 신뢰에 부응하겠다”고 강조했다.