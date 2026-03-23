"매일 최대 3천원 할인”…NHN페이코, ‘오프라인 통합 프로모션’ 진행

NHN페이코가 고물가 5월 말까지 대규모 ‘오프라인 통합 프로모션’을 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 프로모션은 편의점, 카페, 패스트푸드 등 이용자 방문 빈도가 높은 전국 25개 주요 브랜드가 대거 참여한다.

혜택은 페이코 앱에서 쿠폰을 다운로드한 후, 해당 가맹점에서 ‘페이코 포인트’나 ‘페이코 포인트카드’로 결제하면 자동 적용된다.

NHN페이코, ‘오프라인 통합 프로모션’ 진행 (사진=NHN페이코)

이용자는 결제 금액에 따라 맞춤형 혜택을 받을 수 있다. ▲1만원 이상 결제 시 1000원 즉시 할인 ▲5000원 이상 결제 시 500포인트 적립 혜택이 제공된다. 적립된 포인트는 다음달 20일 일괄 지급 예정이다.

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이번 프로모션은 카테고리별로 하루 한 번씩 혜택을 받을 수 있다. 편의점·카페·패스트푸드점 이용 시 행사 기간인 5월까지 매일 최대 3000원의 할인 혜택을 적용할 수 있다.

NHN페이코 관계자는 “이번 통합 프로모션은 특정 브랜드에 국한되지 않고 이용자들이 일상 속 어디서나 혜택을 누릴 수 있도록 범용성을 높이는 데 주력했다”며, “생활권 내 어디서나 편리하게 페이코만의 차별화된 혜택과 스마트한 소비 습관을 경험하시기를 바란다”고 밝혔다.