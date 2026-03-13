네이버페이서 관리비 정기납부 가능

핀테크 서비스 네이버페이 운영사 네이버파이낸셜이 ‘우리집 관리비 정기납부’ 서비스를 출시했다고 13일 밝혔다.
‘우리집 관리비 정기납부’는 현재 거주하고 있는 집을 N페이 부동산 ‘우리집’ 서비스에 등록한 후, 관리비를 N페이 머니, 포인트로 정기 결제할 수 있는 서비스다.
사용자가 거주하고 있는 집을 등록하면, 해당 집의 최신 시세, 실거래가, 매물정보와 단지 공지사항을 ‘N페이 부동산’에서 확인할 수 있다. 해당 페이지 내 ‘관리비 정기납부 신청하기’를 눌러, 매달 정기 관리비 납부일 하루 전날에 N페이 머니, 포인트로 자동 납부가 이뤄지는 방식이다.
관리비 결제가 완료된 후에는 네이버 앱 알림을 받을 수 있으며, 매달 관리비를 조회할 수 있다.
