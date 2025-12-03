오아시스마켓, 삼성카드와 ‘단독 제휴카드’ 발매

라이브스타일 혜택 집중…최대 17만원 상당 기획전도

새벽배송 전문기업 오아시스마켓은 삼성카드와 손잡고 자사 고객을 위한 단독 제휴카드 ‘오아시스 삼성카드’를 출시했다고 3일 밝혔다.

오아시스마켓의 고객 라이프스타일과 소비 경향을 반영해 설계된 이번 카드는 고물가 상황에서 장보기 부담을 낮출 수 있는 혜택을 중심으로 건강·생활·여가 등 일상 전반의 소비 영역으로 혜택을 확대했다.

오아시스 삼성카드는 전월 실적을 충족하면 오아시스마켓에서 5천원의 결제일 할인을 월 최대 4회까지 받을 수 있다. 매월 최대 2만원까지 장보기 비용을 절감할 수 있다.

또한 오아시스마켓 주 고객층의 소비 패턴을 분석하여 ‘라이프스타일 케어’ 혜택도 강화했다. 건강한 먹거리를 찾는 오아시스마켓 고객들이 평소 건강 관리와 생활 필수품 구매에도 관심이 높다는 점에 착안해 ▲커피전문점·델리 매장 50% 할인 ▲병원·약국 등 의료 업종 10% 할인 ▲주요 H&B 스토어·생활잡화점 10% 할인을 제공한다.

‘오아시스 삼성카드’ 출시를 기념해 오는 31일까지 신규 발급 고객을 대상으로 최대 17만 원 상당 혜택을 제공하는 대규모 기획전을 진행한다. 행사 기간 ‘오아시스 삼성카드’로 ▲4만원 이상 첫 결제 시 3만원 캐시백 ▲누적 30만원 이상 이용 시 3만원 추가 캐시백을 제공한다.

오아시스마켓의 간편결제 서비스인 ‘빠른결제’에 카드를 등록하는 고객에게는 50% 할인 쿠폰 2장, 7천원 할인 쿠폰 2장으로 구성된 전용 쿠폰팩을 지급한다. 해당 쿠폰팩을 통해 ▲자연방사 유정란 ▲국산콩 두부 ▲아보카도 ▲엑스트라버진 올리브오일 등 상품을 반값에 구매할 수 있다.

오아시스마켓 관계자는 “오아시스 삼성카드는 고객들에게 결제 순간부터 일상 생활까지 이어지는 차별화된 멤버십 경험을 제공하기 위해 기획됐다”며 “오아시스 삼성카드가 오아시스마켓 고객들의 필수 쇼핑 아이템으로 자리 잡을 수 있도록 다양한 연계 서비스를 지속 확대할 것”이라고 말했다.

