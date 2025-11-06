오아시스마켓, ‘가을 미식회’ 기획전...제철 식재료·보양식 최대 68%↓

새벽배송 전문기업 오아시스마켓이 오는 16일까지 ‘11월 가을 미식회’ 기획전을 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 ‘11월 가을 미식회’ 기획전은 쌀쌀해진 날씨에 어울리는 제철 식재료, 보양식 등 영양가 높은 상품들을 엄선해 최대 68% 할인된 가격으로 선보인다.

특히 이번 기획전은 ▲풍성한 제철 밥상 ▲냉장고 필수템 ▲가을 바다의 맛 ▲환절기 보양 면역강화 등 소비자 니즈를 반영한 총 네 가지 테마로 구성됐다. 제철 채소, 지역 특산물 등 계절감 있는 식재료는 물론, 간편하게 챙길 수 있는 냉장 식품과 프리미엄 수산물, 면역력 강화에 도움을 주는 보양식까지 합리적인 가격으로 만나볼 수 있다.

먼저 ‘풍성한 제철 밥상’ 카테고리는 잡곡, 견과류 등 제철 식재료와 이를 활용한 다채로운 먹거리를 선보이며, ‘냉장고 필수템’ 카테고리에는 제철 채소와 과일 등 필수 식재료 및 간편식이 준비돼 있다. ‘가을 바다의 맛’ 카테고리에는 통영 통가리비와 친환경 완도 활전복 등 신선한 수산물이, ‘환절기 보양 면역강화’ 카테고리에는 각종 보양식과 건강식품 등이 마련됐다.

오아시스마켓 관계자는 “깊어가는 가을을 맞아 알찬 기획전으로 고객들의 장바구니 부담을 줄이고자 이번 ‘11월 가을 미식회’를 준비했다”라며 “합리적인 가격과 품질을 모두 갖춘 오아시스의 제철 먹거리와 함께 풍성하고 건강한 가을을 보내시기 바란다”고 말했다.