와디즈, 25일간 ‘2025 블랙버드’ 개최...최대 70% 할인

와디즈(대표 신혜성)는 30일까지 연말 최대 혜택 기획전 ‘2025 와디즈 블랙버드’를 진행한다고 6일 밝혔다.

와디즈 블랙버드는 연중 최대 할인 혜택을 제공하는 와디즈만의 ‘블랙 프라이데이’ 행사다.

지난해 블랙버드가 2주 연속 주간 거래액 최고치(100억원)를 경신하며 흥행에 성공한 데 이어, 올해는 11월 6일부터 30일까지 25일간 진행되는 역대 최대 규모의 연말 기획전으로 확대됐다.

이번 행사는 최대 70% 할인 혜택을 비롯해 ▲타임어택 2만원 쿠폰(오전 11시·오후 4시) ▲최대 1만원 랜덤 쿠폰 ▲서포터클럽 전용 1만 5천원 쿠폰 등 다양한 혜택을 마련해 메이커와 서포터 모두에게 풍성한 연말 경험을 선사한다.

행사 첫 주에는 와디즈 단독 프로젝트들이 순차적으로 공개된다. 먼저 세계적인 건축가 이타미 준이 설계한 ‘제주 포도호텔’은 와디즈 단독으로 제공하는 객실 예약 패키지를 특별가로 선보인다.

일본 인기 애니메이션 ‘장송의 프리렌’의 한국판 굿즈는 현지에서도 출시되지 않은 와디즈 단독 프로젝트로, 사전 알림 신청자만 1천400명을 돌파하며 공개 전부터 국내 팬덤의 관심을 받고 있다.

또한 와디즈 누적 펀딩 13억원을 기록한 녹탄팩의 후속작 ‘녹율팩’은 서포터의 피드백을 바탕으로 와디즈와 메이커가 함께 만든 협업 브랜드 ‘와디즈 에디션’의 제품으로, 이번 블랙버드에서 처음으로 래플 이벤트 리워드로 제공된다.

와디즈 관계자는 “이번 블랙버드는 ‘끝날 때까지 끝나지 않는 혜택’이라는 콘셉트 아래, 매일 새로운 이벤트와 와디즈 단독 프로젝트를 선보이며 메이커와 서포터 모두에게 즐거운 연말 경험을 제공할 것”이라며, “특히 올해는 역대 최장 기간 동안 와디즈만의 새로운 협업 프로젝트와 단독 상품을 다수 선보이는 만큼, 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.