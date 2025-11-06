IPX, 새 캐릭터 IP ‘쎄봉라마 공개...성수서 팝업 진행

디지털 IP 엔터테인먼트 기업 IPX(구 라인프렌즈)가 아티스트 기반 신규 캐릭터 IP ‘쎄봉라마(SSEBONGRAMA)’ 공개를 기념해 라인프렌즈 스퀘어 성수에서 ‘어쩌다 열린 팝업’을 열었다고 6일 밝혔다.

쎄봉라마(SSEBONGRAMA)는 IPX가 선보이는 아티스트 기반 캐릭터로, IPX 소속 일러스트레이터이자 아트디렉터인 ‘쎄봉’의 손에서 탄생했다. 쎄봉 작가는 지난 15년간 소셜미디어상에서 1천700여 작품을 꾸준히 선보이며 평균 3만 개 이상의 ‘좋아요’와 40만 명이 넘는 팔로워를 확보, 탄탄한 팬층과 영향력을 바탕으로 국내외에서 사랑받는 아티스트다.

수많은 신규 캐릭터 IP가 등장하는 가운데, 쎄봉라마는 작가가 만들어낸 세계관과 감정이 작품 하나하나에 온전히 담긴 창작물을 중심으로 경쟁력을 확보했다. 각 일러스트는 독립적인 예술 작품으로서 팬들에게 작품과 직접 마주하고 교감하는 경험을 제공하며 창작자의 시선과 이야기를 전한다.

IPX 신규 캐릭터 IP 쎄봉라마(SSEBONGRAMA) (왼쪽부터 부리(BOORI), 코코리(COCORI), 먼데(MONDE))

그의 대표 캐릭터 IP ‘쎄봉라마’는 하고 싶은 건 있는데 만사가 귀찮은 ‘부리(BOORI)’, 작지만 강한 자유 영혼 ‘코코리(COCORI)’, 그리고 자비 없는 월요일 알림 유령 ‘먼데(MONDE)’로 구성된다. 쎄봉라마는 현대인들의 바쁜 일상 속 무기력함과 번아웃을 “그래도 괜찮다”라는 유머러스하고 따뜻한 아트웍을 통해 풀어낸다. 모든 게 귀찮아도 결국 해내는 모습, 앞뒤가 안 맞지만 사랑스러운 이들의 매력은 우리의 일상과도 닮아 있어 전 세계 2030세대에게 폭넓은 공감과 호응을 얻고 있다.

쎄봉라마의 진정성에 일찍이 주목한 글로벌 테크·라이프스타일 브랜드 케이스티파이(CASETiFY)는 2022년부터 현재까지 5번째 협업을 이어가며 아시아 베스트셀러 아티스트로 자리매김했다. IPX는 이러한 성공을 바탕으로 쎄봉라마 원화의 예술적 가치와 섬세한 감성을 살린 공예적 협업을 확대, 최근에는 세계적인 아티스트들의 한정판 원화를 판매하는 온라인 아트 플랫폼 ODITI와 협업을 예고하며 국내외 프리미엄 라이프스타일 브랜드와 함께 ‘일상에 스며드는 예술적 경험’을 전할 예정이다.

IPX는 쎄봉라마 IP 공개를 기념해 6일부터 23일까지 라인프렌즈 스퀘어 성수에서 첫 단독 팝업을 진행한다. 쎄봉라마의 정체성을 담아 ‘어쩌다 보니 첫 팝업이 열려 모든 게 귀찮지만 그래도 열심히 준비해 보았다’라는 콘셉트를 기획했다. 스토어 내부는 작가의 작업실 테이블을 모티브로, 게으름과 창작이 공존하는 공간을 연출했다. 메인 포토존에는 소파에 누워 있는 부리, 벽면에는 작가의 원화 일러스트 액자와 라이프스타일 제품들로 꾸며졌다. 팝업에서는 쎄봉라마 플러시, 키링, 작가의 원화 엽서와 아트 포스터, 블랭킷 등 일상에서 쎄봉라마를 함께 할 수 있는 다양한 라이프스타일 제품들을 선보인다.

IPX는 전시 및 팝업스토어를 통해 쎄봉라마의 오프라인 접점을 확대하고 체험형 브랜드 경험을 강화한다. 신규 IP임에도 불구하고 이미 탄탄한 글로벌 팬덤을 구축한 만큼 국내를 시작으로 일본, 대만 등에서도 팝업을 순차적으로 오픈하며 글로벌 시장 공략에 박차를 가할 계획이다.

IPX 관계자는 “‘쎄봉라마는 현대인의 일상과 맞닿아 친근하면서도 특별한 세계관과 섬세한 표현력으로 2030 세대의 마음을 사로잡으며 두터운 팬층을 쌓아온 캐릭터 IP”라며, “쎄봉라마의 독보적인 매력과 글로벌 시장에서의 경쟁력, 그리고 작가의 뛰어난 역량은 이미 글로벌 브랜드의 뜨거운 러브콜로 이어지고 있어 앞으로도 다양한 산업 분야에서 세계적인 브랜드들과의 라이센싱 협업을 통해 새로운 가치를 창출하고, 비즈니스 시너지를 극대화할 수 있는 매력적인 IP가 될 것”이라고 말했다.