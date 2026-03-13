NHN, 수집형 RPG '어비스디아' 첫 업데이트 프리뷰 방송 진행

NHN(대표 정우진)은 링게임즈가 개발한 수집형 RPG '어비스디아'의 첫 업데이트를 앞두고 프리뷰 라이브 방송을 진행한다고 13일 밝혔다.

지난 달 25일 글로벌 시장에 정식 출시된 어비스디아는 오염된 세상을 조율하는 조율사와 뱅가드 미소녀들의 모험을 다룬 게임이다. 이번 라이브 방송은 어비스디아 공식 유튜브 채널을 통해 생중계된다.

방송에는 이신희 링게임즈 PD와 강병구 PD, 김동영 NHN 사업PM이 직접 출연해 업데이트 상세 내용을 소개할 예정이다.

이날 방송에서는 신규 캐릭터 '라라티나'의 콘셉트와 성능, 파티 내 포지션이 공개된다. 이와 함께 '어비스 인베이더' 신규 시즌 및 보스 '블레이드 팬서'에 대한 정보도 안내된다.

아울러 출연진이 실시간 채팅을 통해 이용자들의 질문에 직접 답하는 질의응답 세션이 진행되며, 시청자에게 캐릭터 성장 재료를 지급하는 쿠폰도 제공된다고 회사 측은 설명했다.

정중재 NHN 게임사업실장은 "출시 기념 라이브 방송 당시 이용자분들의 호응이 매우 좋아, 이번 첫 업데이트를 앞두고 더욱 깊이 있는 정보를 공유하고자 프리뷰 방송을 준비하게 됐다"며, "이번 소통 방송을 통해 이용자분들의 의견을 경청하고 함께 게임을 만들어 나가는 이용자 친화적 운영을 선보일 것"이라고 전했다.