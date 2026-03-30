NHN, '한게임 섯다&맞고' 수호령 콘텐츠 오픈

업데이트 기념 최대 100억 쩐 제공 이벤트 마련

게임입력 :2026/03/30 11:01

이도원 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

NHN(대표 정우진)은 모바일 게임 ‘한게임 섯다&맞고’에 수호령 콘텐츠를 오픈했다고 30일 밝혔다.

이번에 새롭게 도입된 수호령은 다양한 혜택을 제공하는 일종의 ‘펫’과 같은 동반자 콘텐츠다. 랭킹전에서 일정 등급(견습생 II)을 달성한다면 누구나 자신만의 수호령을 소환할 수 있다. 수호령은 고양이, 강아지, 토끼 등 친숙한 3종의 동물을 바탕으로 패턴과 색상의 조합을 통해 무궁무진한 각기 다른 외형으로 제공된다.

수호령은 하급부터 특급까지 총 4단계 등급이 있으며 중급 수호령부터는 특별한 능력을 보유해 대표 수호령으로 설정 시 추가 포인트 및 특정 조건의 승패에 따라 쩐을 적립해 주는 혜택을 제공한다. 매일 2회 대표 수호령과 공물을 주고 선물을 받으며 교감할 수 있는 기능도 경험해 볼 수 있다.

한게임 섯다&맞고 수호령.(제공=NHN)

이번 업데이트를 기념해 다음달 19일까지 풍성한 혜택을 담은 2종의 이벤트를 진행한다. 먼저 ‘수호령 누적 소환 이벤트’를 통해 소환 횟수에 따라 성장에 필요한 곡옥 및 쩐 재화를 확정 지급한다. 

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또한 ‘특급 수호령’의 최고 레벨(MAX)을 달성한 모든 이용자에게는 10억 쩐을 지급하며, 이 중 추첨을 통해 선정된 30명에게는 각각 100억 쩐이라는 파격적인 보상을 제공할 예정이다.

최영두 NHN 모바일웹보드사업그룹장은 “이번에 추가된 수호령은 펫 콘텐츠를 웹보드 게임에 접목해 이용자에게 새로운 재미와 추가 혜택을 제공하고자 고민 끝에 탄생한 콘텐츠”라며 “이용자가 게임 플레이에 든든한 조력자가 될 수호령과 함께 더욱 풍성하고 즐거운 승부를 경험하시길 바란다”고 전했다.

이도원 기자leespot@zdnet.co.kr
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