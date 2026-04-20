NHN, 한일 신입사원 교류 행사 개최...AI 기반 글로벌 협업 역량 강화

NHN(대표 정우진)은 한국과 일본 법인의 신입사원들이 함께 참여해 글로벌 협업 역량을 기르는 ‘2026 한일 신입 교류회’를 성공적으로 마쳤다고 20일 밝혔다.

‘한일 신입 교류회’는 NHN의 글로벌 비즈니스 거점인 양국 신입사원들이 서로의 문화를 이해하고 실질적인 협업 기반을 마련하기 위해 운영 중인 핵심 조직문화 프로그램이다. 올해로 2회째를 맞이한 이번 행사는 지난해 게임 직군 신규 입사자 중심에서 올해 기술(클라우드), 경영지원 직군까지 참여 범위를 확대해 48명의 양국 차세대 리더들이 모여 글로벌 시너지를 모색했다.

교류회는 지난 3일 온라인 특강을 시작으로 NHN 판교 사옥 ‘플레이뮤지엄’에서 진행된 본 행사까지 약 2주간 온·오프라인 병행 프로그램으로 구성됐다. 참가자들은 국경을 넘어 NHN의 일원으로서 공동의 소속감을 다지는 동시에 서로 다른 시장 환경을 공유하며 글로벌 비즈니스 감각을 익혔다고 회사 측은 설명했다.

NHN, 한일 신입사원 교류 행사 개최.

특히 기업 및 실무 이해도를 높이기 위한 다채로운 현장 프로그램도 내실 있게 운영됐다. 양국 신입사원들은 NHN의 핵심 리더들로부터 직접 기업 비전과 글로벌 전략을 듣는 ‘리더 메시지’ 세션에 참여했으며, 실제 게임 개발이 이루어지는 ‘게임 스튜디오’와 판교 소재의 NHN클라우드 데이터센터(NCC)를 방문해 기술 현장을 직접 확인했다. 아울러 사내 연사 특강을 통해 실무 노하우를 습득하며 글로벌 인재로서 전문성을 강화하는 시간을 가졌다.

특히 올해의 메인 미션은 ‘AI 도구를 활용한 협업’에 중점을 두었다. 참가자들은 조를 이루어 생성형 AI 등 최신 기술을 실무에 접목해 가시적인 결과물을 도출하는 과제를 수행했다. ▲게임 조는 AI를 활용한 스토리보드 제작 및 웹 프로토타입 구현을, ▲클라우드 조는 클라우드 기능을 탑재한 서비스 설계 및 시연을 선보이며 기술 역량과 협업 능력을 동시에 입증했다.

이 밖에도 트렌드의 중심지인 성수동 일대에서 실시한 ‘인사이트 투어’와 팀워크 향상을 위한 미션 활동을 통해 국경을 넘어선 정서적 유대감을 쌓고, 현장에서 얻은 견문을 자유롭게 나누는 소통의 시간도 가졌다.

행사에 참여한 NHN 일본 법인 신입사원은 “한국 동료들과 깊이 있게 토론하며 진정한 협업의 가치를 체감한 시간이었다”라며 “양국의 강점을 결합해 글로벌 무대에서 시너지를 낼 수 있는 인재로 성장하고 싶다”고 소감을 밝혔다.

NHN 관계자는 “양국 신입사원들이 언어와 문화의 장벽을 넘어 AI라는 공통 언어로 소통하며 열정적으로 협업하는 모습을 확인할 수 있었다”라며, “앞으로도 신입사원들이 글로벌 감각을 갖춘 핵심 인재로 성장할 수 있도록 AI 기반의 혁신적인 교육 프로그램과 교류 기회를 지속적으로 제공할 계획”이라고 전했다.

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한편 NHN은 신입사원 교육을 넘어 전 구성원이 AI 주도 업무 혁신을 체득할 수 있도록 역량을 집중하고 있다. 지난해 개설된 사내 AI 교육 프로그램 ‘AI 스쿨(AI School)’의 ‘원데이 스킬 클래스’는 재직 인원의 42%가 수강할 만큼 높은 참여도를 기록했으며, 이를 기반으로 임직원이 직접 성공 사례와 노하우를 공유하는 ‘AI 스터디’, ‘쉐어 클래스’ 프로그램을 정례화해 실질적인 AI활용 문화를 확산시키고 있다.

나아가 NHN은 직군과 직급에 상관없이 AI를 활용해 서비스와 업무 도구를 개발하는 ‘NHN AI 스프린톤’을 개최해 혁신 프로젝트를 지속 발굴하는 한편, 사내 전용 오피스 AI 플랫폼 ‘플레이그라운드(PLAYGROUND)’를 고도화하며 스마트한 업무 환경 조성에 박차를 가하고 있다.