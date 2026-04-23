AI인프라 전문기업 디에스앤지, 인피니틱스와 전략적 파트너십

AI 인프라 전문기업 디에스앤지(DS&G)가 GPU 컴퓨팅 전문 글로벌 기업인 인피니틱스(INFINITIX)와 국내 시장 확대를 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 파트너십을 통해 급성장하고 있는 국내 AI 시장에서, 오랜 기간 축적한 디에스앤지의 AI 인프라 구축 및 운영 역량에 인피니틱스의 AI 인프라 운영을 통합 지원하는 소프트웨어 플랫폼을 결합, 시너지 효과를 창출할 것으로 기대된다.

특히 양사는 다음달 6~8일 열리는 ‘제 9회 국제인공지능대전 2026(AI EXPO KOREA 2026)'에 참가해 제품 시연과 발표 세션을 통해 양사의 기술 협업 방안을 처음으로 선보일 예정이다.

디에스앤지가 공급하는 스마트 리테일 스토어 구축 엣지AI 인프라 솔루션

디에스앤지는 이번 전시를 통해 기업의 전반적인 업무 공정에 효율적으로 적용할 수 있는 차별화된 AI솔루션을 소개한다. 또 인피니틱스의 GPU 자원 스케줄링과 AI 인프라 운영을 통합 지원하는 소프트웨어를 직접 체험할 수 있는 자리도 별도로 마련할 계획이다.

또한 디에스앤지와 인피니틱스는 발표 세션에도 참여해 기업 관계자들이 AI 인프라를 보다 효율적으로 구축할 수 있는 구체적인 방안을 보다 심도 깊게 다룰 예정이다.

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디에스앤지 기술본부의 최효진 박사는 ROI 극대화를 위한 풀스택(Full-Stack) AI 인프라 설계를 주제로, INFINITIX는 가성욱 한국총괄이사가 엔터프라이즈 AI 인프라를 위한 GPU 활용 극대화 전략을 주제로 발표한다.

디에스앤지 서영민 전무는 “인피니틱스와의 지속적인 협업을 통해 AI 인프라 혁신과 차별화 한 미래 기술 비전을 선보일 예정”이라며 “이를 통해 기업의 ROI 극대화를 위한 AI 인프라 구축 방안을 보다 다양한 산업군에 폭넓게 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.