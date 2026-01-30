디에스앤지, 국제표준 품질경영시스템 'ISO 9001' 인증 획득

AI 인프라 전문기업 디에스앤지(DS&G, 대표 서정열)는 국제표준화기구(ISO)에서 제정한 품질경영시스템 국제 표준인 ‘ISO 9001:2015’ 인증을 획득했다고 30일 밝혔다.

‘ISO 9001’은 제품 및 서비스를 제공하는 전 과정에 조직의 품질경영시스템이 국제 규격에 부합하는 지를 엄격히 평가해 인증하는 제도다. 세계 170여 개국에서 인정받는 가장 권위 있는 품질 관련 국제 인증이다. 디에스앤지는 이번 인증 획득을 통해 자사의 핵심 사업 분야에서 글로벌 수준의 품질 관리 역량과 시스템 안정성을 공식적으로 입증했다.

디에스앤지는 이번 인증 심사 과정에서 회사의 핵심 사업 영역 전반에 걸쳐 고도화된 품질 경영 매뉴얼을 구축하고, 이를 현장에서 효과적으로 운영하고 있다는 점에서 높은 평가를 받았다. 특히, 이번 인증은 ‘하드웨어 서버의 조립 및 생산, 소프트웨어 개발 및 네트워크 구축’을 범위로 하여 획득했다는 점에서 의미가 크다고 회사는 설명했다.

구체적으로 디에스앤지는 ▲고객 맞춤형 하드웨어 서버의 설계, 조립, 생산 전 과정에 걸친 엄격한 품질 검수 및 이력 관리 시스템 ▲소프트웨어 개발 라이프사이클(SDLC)에 따른 체계적인 요구사항 분석, 설계, 테스트, 배포 프로세스 ▲안정성과 보안성이 확보된 네트워크 인프라 설계 및 구축 역량 등에서 우수함을 인정받았다. 또 지속적인 프로세스 개선 활동과 임직원 대상 품질 교육을 통해 전사적인 품질 경영 문화를 내재화한 점도 좋은 평가를 받았다.

이번 인증 획득을 통해 디에스앤지는 대외 신뢰도를 한층 더 공고히 하고, 높은 수준의 품질 보증을 요구하는 공공기관 및 대기업의 IT 인프라 사업 수주에서 보다 높은 경쟁 우위를 확보하게 됐다. 회사는 앞으로도 정기적인 내부 심사와 지속적인 개선 활동을 통해 품질경영시스템을 세계 최고 수준으로 유지하며 고객 만족을 극대화해 나갈 계획이다.