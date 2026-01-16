"AI로 스마트 스토어 구현"...디에스앤지, 슈퍼마이크로 최신 제품 공급

슈퍼마이크로가 글로벌 기술 파트너들과 협업해 리테일 산업의 생산성과 수익성을 극대화할 수 있는 AI 기반 ‘지능형 인스토어 리테일 솔루션(Intelligent In-Store Retail Solutions)’을 발표했다.

16일 AI인프라 전문기업 디에스앤지(대표 서정열)에 따르면, 이번 솔루션은 급변하는 고객의 기대치를 충족시키고 매장 운영의 효율성을 높이기 위해 설계됐다. 슈퍼마이크로의 확장 가능한 AI 플랫폼과 'NVIDIA RTX PRO' 가속 컴퓨팅 솔루션을 결합, 리테일 업체들이 실시간 비디오 분석 및 데이터 처리를 통해 실질적인 비즈니스 통찰력을 얻을 수 있게 지원한다. 이에, 디에스앤지는 이번 슈퍼마이크로의 최신 ‘지능형 리테일 AI 솔루션’의 국내 공급 확대에 나섰다.

리테일 현장에 최적화한 에지(Edge) AI 인프라 리테일 환경에서의 AI 애플리케이션은 즉각적인 반응성이 필수적이다. 이를 위해 슈퍼마이크로는 데이터를 에지 단에서 직접 처리하는 에지 AI 인프라를 제공한다.

디에스앤지가 공급하는 스마트 리테일 스토어 구축 엣지AI 인프라 솔루션

특히, 냉방 설비가 없는 가혹한 환경에서도 작동 가능한 팬리스(Fanless) 모델인 'E103 시리즈'와 뛰어난 AI 처리 능력을 갖춘 소형 폼팩터 'E300 시리즈'를 통해 매장 어디서나 고성능 AI 컴퓨팅을 구현할 수 있다. 또 1U에서 4U에 이르는 다양한 폼팩터를 통해 'NVIDIA RTX PRO Blackwell' 시리즈 등 최신 GPU를 탑재하여 고객의 요구에 맞춘 최적의 시스템 구성을 지원한다.

엔비디아 최신 보고서에 따르면, 리테일 및 소비재 기업의 89%가 AI 도입을 통해 연간 매출이 증가했다고 답했으며, 95%는 운영 비용 절감 효과를 거뒀다고 밝혔다.

슈퍼마이크로의 찰스 리앙(Charles Liang) 최고경영자(CEO)는 “AI는 쇼핑 경험을 재구성하고 있다”며 “슈퍼마이크로의 에지 인프라를 통해 직원의 효율성을 최적화하고 재고 부족을 방지하며 수익을 극대화할 수 있을 것”이라고 강조했다.

디에스앤지 관계자는 “국내 리테일 시장에서도 AI 도입에 대한 수요가 급격히 늘고 있다”며 “슈퍼마이크로의 강력한 에지 AI 서버 제품군을 통해 국내 기업들이 스마트 스토어를 성공적으로 구축할 수 있게 기술 지원과 공급에 박차를 가하겠다”고 밝혔다.