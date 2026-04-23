"아이폰18, 전작보다 사양 떨어진다...디스플레이·칩 다운그레이드"

애플이 내년 초 출시할 예정인 아이폰18 일반 모델의 디스플레이와 칩 사양이 다운그레이드 될 것이라는 전망이 나왔다고 맥루머스 등 외신이 22일(현지시간) 보도했다.

IT 팁스터 픽스드포커스디지털은 아이폰18의 디스플레이 사양이 전작인 아이폰17보다 낮아지고, 아이폰18e와 유사한 수준이 될 가능성이 있다고 밝혔다.

애플 아이폰17 (사진=애플)

아이폰17은 프로모션 기술이 적용된 6.3인치 디스플레이와 최대 3000니트의 밝기를 지원한다. 아이폰17에서 프로모션 기술이 가장 큰 업그레이드 중 하나였던 만큼, 화면 밝기 사양이 아이폰18에서 하향 조정될 가능성이 높아 보인다고 맥루머스는 전했다.

칩 성능 역시 변화가 예상된다. 해당 팁스터는 아이폰18이 아이폰17e와 유사한 칩 구성을 가질 것으로 내다봤다. 지난해 출시된 아이폰17과 아이폰17e는 모두 A19 칩을 탑재했지만, GPU 코어 수에서 차이를 보였다. 아이폰17은 5코어 GPU를, 아이폰17e는 4코어 GPU를 적용했으며, 상위 모델인 아이폰17 프로에는 6코어 GPU를 갖춘 A19 프로 칩이 탑재됐다.

이에 따라 아이폰18 일반 모델의 GPU 코어 수가 기존 5개에서 4개로 축소될 가능성이 제기된다. 픽스드포커스디지털은 애플이 이러한 사양 변경을 감추기 위해 A 시리즈 칩의 명칭을 변경할 가능성이 “매우 높다”고 주장했다.

그는 “일반 아이폰18 모델의 사양 하향 조정은 사실상 확정된 상태”라고 재차 강조했다. 아이폰18과 아이폰18e는 오는 6월 엔지니어링 검증 테스트(EVT)를 동시에 진행할 예정이다.

앞서 해당 팁스터는 애플이 비용 절감을 위해 아이폰18 일반 모델의 일부 사양을 낮출 수 있다고 전망한 바 있다.

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현재 아이폰17과 아이폰17e의 주요 차이점으로는 다이내믹 아일랜드, 디스플레이 크기, 프로모션 적용 여부, 화면 밝기, 전면 및 초광각 카메라, 배터리 수명 등이 꼽힌다. 이러한 차별화 요소가 차기 모델에서도 유지될지는 아직 불확실하다.

한편 애플은 올해부터 아이폰 신제품을 모델별로 나눠 출시하는 전략을 검토 중인 것으로 알려졌다. 이에 따라 올 가을에는 아이폰18 프로와 아이폰18 프로 맥스, 폴더블 아이폰이 먼저 공개되고, 내년 봄에는 아이폰18e와 아이폰18, 아이폰 에어 2 등이 순차적으로 출시될 가능성이 제기된다.