잡스의 혁신, 아이폰 이전에 애플II 있었다

애플은 요즘 '혁신의 아이콘'으로 통한다. 아이폰으로 지지부진하던 스마트폰 시장을 혁신하면서 모바일 혁명을 이끌어 낸 기업으로 널리 알려져 있다. 아이팟부터 아이폰, 아이패드로 이어지는 애플 혁신의 중심에는 모바일 라이프가 자리잡고 있기 때문이다.

맥북과 아이맥 같은 컴퓨터 역시 애플에서 중요한 한 축을 차지하고 있다. 하지만 아이폰을 비롯한 모바일 제품에 비해선 존재감이 크지 않은 편이다.

그러다보니 애플이 한 때 애플II로 컴퓨터 시장을 혁신한 적 있다는 사실을 알고 있는 사람은 드물다. 특히 아이폰과 맥북을 통해 애플을 접한 세대들에겐 1980년대 애플의 컴퓨터 혁신 이야기는 신화 속에서나 접할 수 있는 소재다.

레인 누니의 ‘애플, 파괴적 혁신의 시작’은 바로 그 이야기를 다루고 있는 책이다. 저자는 이 책을 통해 1977년 선보인 애플II가 어떻게 그 시절의 문화적 아이콘으로 떠올랐는지 잘 보여주고 있다.

저자 레인 누니는 소프트웨어 탄생에 얽힌 다채로운 이야기들을 되짚어보며, 1970년대 마니아들의 마이크로컴퓨터가 어떻게 오늘날 우리가 아는 개인용 컴퓨터가 됐는지 실감나게 묘사해 준다. 동시에 PC가 어느 날 갑자기 혁명으로 등장한 것이 아니라, 수많은 시행착오와 이해관계 속에서 서서히 우리의 삶 속으로 들어왔다는 사실을 입체적으로 보여 준다.

오늘날 세대들에겐 잡스의 혁신은 ‘모바일 혁명’과 동의어로 통한다. 하지만 잡스 혁신의 출발점에는 컴퓨터 혁명이 자리잡고 있다. 1970년대 그가 주도했던 컴퓨터 혁신의 잔재는 주머니 속에도 있고, 벽에도 걸려 있고, 책상에도 놓여 있다. 이런 유티쿼터스 혁명의 불씨가 된 제품이 바로 애플II다.

이 책은 애플 혁신의 출발점인 애플II가 어떻게 등장할 수 있었으며, 당대 사람들에겐 어떤 의미로 받아들여졌는지 꼼꼼하게 짚어준다.

저자에 따르면 이 마이크로컴퓨터는 그 전에 존재하던 컴퓨팅 기술과 흐름, 그리고 이런 기술을 활용하기 위해 생성된 커뮤니티가 한곳으로 수렴하며 탄생됐다. 그 결과 1977년 삼대장이라고 불리는 애플 II, TRS-80, 코모도어 펫이 등장했다.

스티브 워즈니악과 스티브 잡스가 만든 애플 II는 개방형 엔지니어링과 탁월한 마케팅 감각이 절묘하게 결합된 결과물로서, 투자자와 마니아, 기술 초보자를 모두 사로잡았다. 애플 II를 중심으로 폭발적으로 성장한 소프트웨어 시장은 그 파급력을 지질학적 정밀도로 재구성할 수 있을 만큼 방대한 기록을 남겼다.

이 책에서는 그 시점부터 펼쳐진 소프트웨어 역사를 하나의 서사적 흐름으로 묶어냈다. 마이크로컴퓨팅의 실체가 처음에는 다소 불분명하게 시작됐지만, 다양한 이해관계자들이 컴퓨팅의 가능성과 잠재력, 미래를 두고 경쟁하는 과정에서 점차 선명해지는 서사였던 것이다.

한편, ‘비지캘크’나 ‘프린트샵’ 같은 유명 프로그램에서부터 ‘락스미스’나 ‘스누퍼 트룹스’같이 지금은 기억에서 잊힌 독특했던 프로그램들에 이르기까지, 이 책에서 다룬 여러 소프트웨어를 통해 우리는 소프트웨어 개발, 퍼블리싱, 마케팅, 수용 과정의 고유한 면면을 엿볼 수 있다.

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이 책은 애플 II를 통해 신화를 해체하고, 개인용 컴퓨팅이 어떻게 기술·자본·문화가 뒤엉킨 산업으로 탄생했는지를 보여준다. 동시에 PC가 어느 날 갑자기 혁명으로 등장한 것이 아니라, 수많은 시행착오와 이해관계 속에서 서서히 우리의 삶 속으로 들어왔다는 사실을 입체적으로 보여준다.

(레인 누니 지음/ 오현석-박기성 옮김, 책만)