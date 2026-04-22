"애플, 아이폰18 일반모델 사양 낮춘다"…비용 절감 본격화?

애플이 비용 절감을 위해 아이폰18 일반 모델 사양을 일부 낮출 가능성이 제기됐다고 IT매체 맥루머스가 20일(현지시간) IT 팁스터 픽스드 포커스 디지털을 인용 보도했다.

보도에 따르면 해당 팁스터는 “아이폰18이 저가형 모델인 아이폰18e와 유사해지도록 일부 제조 공정이 하향 조정됐다”며 “이는 비용 절감을 위한 조치”라고 주장했다. 그는 복수의 소식통을 통해 관련 정보를 확인했다고 덧붙였다.

애플 아이폰17 (사진=애플)

이 내용이 사실일 경우, 애플이 제조 공정과 칩, 메모리 등 핵심 부품에서 변화를 주며 기기 원가를 낮추는 새로운 전략을 추진하고 있는 것으로 해석된다.

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현재 아이폰17과 아이폰17e 모델 간 주요 차이점으로는 다이내믹 아일랜드, 디스플레이 크기, 프로모션, 화면 밝기, 전면 카메라, 초광각 카메라, 배터리 수명 등이 꼽힌다. 차기 모델에서도 이러한 차별화 요소가 유지될지는 아직 불확실하다.

한편 애플은 올해부터 아이폰 신제품을 모델별로 나눠 출시하는 전략을 검토 중인 것으로 알려졌다. 이에 따라 올 가을에는 아이폰18 프로와 아이폰18 프로 맥스, 폴더블 아이폰이 먼저 공개되고, 내년 봄에는 아이폰18e와 아이폰18, 아이폰 에어 2 등이 순차적으로 출시될 가능성이 제기된다.