iOS 27, 아이폰11 지원 중단 전망…성능 개선 중심 업데이트 예고

차세대 아이폰 운영체제 iOS 27이 아이폰12 시리즈 이후 모델과 호환될 것이라는 전망이 나왔다.

IT매체 맥루머스는 20일(현지시간) IT 팁스터 인스턴트 디지털을 인용해 iOS 27 지원 기기 목록을 보도했다.

iOS 27이 아이폰12 시리즈 이후 모델과 호환될 것이라는 전망이 나왔다. (사진=챗GPT로 생성)

보도에 따르면, 애플은 iOS 27에서 ▲아이폰11 ▲아이폰11 프로 ▲아이폰11 프로 맥스 ▲아이폰 SE (2세대) 지원을 중단할 예정이다. 반면 아이폰SE(3세대), 아이폰12 시리즈 이후 모델들은 iOS 27과 호환될 것으로 전망된다.

또한, iOS 27에 새롭게 도입되는 애플 인텔리전스 기능은 아이폰15 프로 이상 기기에서만 사용할 수 있다.

애플은 오는 6월 8일 세계개발자회의(WWDC) 2026 기조연설에서 iOS 27을 공개할 예정이며, iOS 27 첫 번째 개발자 베타 버전은 같은 날 출시될 것으로 예상된다. 일반적으로 공개 베타 버전은 7월, 정식 버전은 9월 출시되는 일정이 유지될 것으로 보인다.

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iOS 27은 대규모 기능 추가보다는 품질 개선과 기본 성능 향상에 초점을 맞춘 업데이트가 될 것으로 예상된다. 이는 2009년 출시된 맥OS X 스노 레오파드와 유사한 방향성으로 평가된다.

이와 함께 시리 전용 앱, ‘리퀴드 글래스’의 투명도를 세밀하게 조정할 수 있는 시스템 전반 슬라이더, 키보드 자동 수정 기능 개선 등 일부 신규 기능이 포함될 것으로 전망된다.