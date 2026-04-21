아이폰18 프로 색상 유출…"다크 그레이·다크 체리 인기 예상"

올 가을 출시가 예상되는 애플의 차세대 플래그십 ‘아이폰18 프로’의 색상 정보가 담긴 이미지가 공개되며 관심이 쏠리고 있다.

IT매체 폰아레나는 유명 IT 팁스터 아이스유니버스가 공개한 아이폰18 프로의 후면 카메라 플레이트 사진을 최근 보도했다.

아이폰18 프로의 후면 카메라 플레이트 사진이 유출됐다. (사진=아이스유니버스)

앞서 또 다른 IT매체 맥월드는 애플이 아이폰18 프로에 적용할 4가지 색상을 테스트 중이라고 전한 바 있다. 보도에 따르면 후보 색상은 ▲라이트 블루 ▲다크 체리 ▲실버 ▲다크 그레이 등이다.

이번에 공개된 이미지 역시 맥월드가 밝힌 해당 4가지 색상과 일치하는 것으로 나타났다. 사진에는 완전한 기기 외형이 담기지는 않았지만, 후면 카메라 플레이트를 통해 전체적인 디자인과 색상 조합을 가늠할 수 있다는 평가다.

관련기사

특히 다크 그레이 색상은 거의 블랙에 가까운 톤으로, 가장 어두운 색상 옵션이 될 것으로 보인다. 폰아레나는 이전 아이폰17 프로에서 어두운 색상 선택지가 부족했던 점을 언급하며, 이번 다크 그레이와 다크 체리 색상이 높은 인기를 끌 가능성이 있다고 전망했다.

또한 애플은 무선 충전 기능을 고려해 본체와 후면 유리 패널 간 색상 대비를 최소화하는 방향으로 디자인을 조정하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 따라 아이폰18 프로는 하나의 색상이 후면 전체에 자연스럽게 이어지는 일체감 있는 디자인을 채택할 가능성이 크다고 해당 매체는 전했다.