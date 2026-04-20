폴더블 아이폰, 더 얇고 더 넓어진다…시장 판도 바꿀까

올 가을 공개가 예상되는 애플의 폴더블 아이폰을 둘러싼 정보가 잇따라 유출되며 기대감을 높이고 있다.

IT매체 디지털트렌드는 IT팁스터 마진 부가 공개한 폴더블 아이폰의 케이스 사진과 렌더링 이미지를 19일(현지시간) 보도했다.

폴더블 아이폰의 렌더링이 등장했다. 사진=마진 부 엑스(@MajinBuofficia)

공개된 이미지에 따르면 해당 기기는 책처럼 안쪽으로 접히는 구조를 채택해, 펼쳤을 때 태블릿과 유사한 대형 내부 디스플레이를 제공한다. 외부에는 간단한 작업을 수행할 수 있는 소형 화면이 탑재된 것으로 보인다. 이는 스마트폰의 휴대성과 태블릿의 활용성을 동시에 확보하려는 설계로 해석된다.

특히 눈길을 끄는 부분은 기기의 비율이다. 기존 폴더블폰들이 길고 좁은 형태인 것과 달리 애플은 넓은 화면비와 여권을 연상시키는 디자인을 적용할 가능성이 제기됐다. 이 같은 설계는 화면을 접었을 때 보다 자연스러운 사용 경험을 제공할 것으로 기대된다.

폴더블 아이폰 케이스 이미지 사진=마진 부 엑스(@MajinBuofficia)

두께 역시 주목할 만하다. 유출된 정보에 따르면 해당 제품은 화면을 펼쳤을 때 약 4.5㎜ 수준의 초슬림 두께를 구현할 것으로 예상되며, 이는 현재까지 출시된 폴더블폰 가운데서도 가장 얇은 수준에 해당할 전망이다.

다만 이러한 초박형 설계를 위해 일부 기능적 요소에서는 절충이 이뤄질 가능성이 있다. 애플은 모든 기능을 집약하기보다는 세련된 디자인과 대칭성, 고급 소재에 초점을 맞춘 것으로 보인다. 특히 내구성을 유지하면서도 무게와 두께를 최소화하기 위해 티타늄 섀시가 적용될 것으로 알려졌다.

후면 디자인 역시 간결한 구성을 유지한다. 기존 프로 모델에서 채택됐던 트리플 카메라 대신 듀얼 카메라 시스템이 적용될 것으로 예상되며, 이는 사양 경쟁보다는 제품 완성도와 설계 최적화에 무게를 둔 전략으로 풀이된다.

관련기사

이처럼 유출된 정보를 종합하면, 애플이 폴더블폰 시장에 대해 신중하면서도 차별화된 접근을 취하고 있음을 엿볼 수 있다. 넓은 화면비와 초슬림 디자인, 태블릿에 가까운 사용 경험은 단순한 기술 과시보다는 실용성에 초점을 맞춘 결과라는 분석이다.

디지털트렌드는 해당 디자인이 실제 제품으로 구현될 경우, 애플이 기존 제품을 뒤따르는 수준을 넘어 폴더블폰 시장의 흐름 자체를 재편하려는 시도로 볼 수 있다고 평했다.