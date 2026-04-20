"아이폰18 프로, 색상 이렇게 나온다"

올 가을 출시가 예상되는 아이폰18 프로의 색상 정보가 새롭게 전해졌다.

IT매체 맥월드는 최근 애플 공급망에 정통한 소식통을 인용해 애플이 아이폰18 프로 모델을 네 가지 색상으로 테스트 중이라고 보도했다.

아이폰17 프로 (사진=애플)

보도에 따르면 현재 검토 중인 색상은 ▲라이트 블루 ▲다크 체리 ▲실버 ▲다크 그레이 등이다. 라이트 블루는 아이폰17 기본 모델의 ‘미스트 블루’와 유사한 색상으로 알려졌으며, 다크 체리는 깊은 와인 빛을 띠는 레드 계열이다. 실버 색상은 아이폰17 프로의 실버 화이트와 비슷한 톤이 적용될 것으로 전해졌다.

다만 해당 색상들은 아직 개발 단계에 머물러 있어 향후 변경될 가능성이 있다. 애플이 프로 모델에 항상 4가지 색상을 유지하지는 않았던 만큼, 일부 색상이 최종 라인업에서 제외될 가능성도 제기된다.

특히 가장 주목되는 색상은 다크 체리다. 애플이 레드 계열 색상을 아이폰18 프로에 적용할 수 있다는 관측은 이전부터 꾸준히 제기돼 왔다. 블룸버그 통신은 지난 2월 애플이 보다 짙은 빨간색 옵션을 검토 중이라고 보도했으며, IT 팁스터 디지털챗스테이션 역시 지난해 10월 버건디 색상이 개발되고 있다고 밝힌 바 있다.

맥월드는 다크 체리 색상이 기존의 밝고 화려한 색감이 아닌, 보다 차분하고 은은한 톤으로 구현될 가능성이 높다고 전망했다.

관련기사

디자인 측면에서는 아이폰18 프로가 전작인 아이폰17 프로와 전반적으로 유사한 형태를 유지할 것으로 보인다. 다만 다이내믹 아일랜드 크기가 소폭 줄어들고, 후면 유리와 카메라 모듈 사이 간격이 더욱 좁아질 것이라는 관측이 나온다.

한편 애플은 오는 9월 폴더블 아이폰과 함께 아이폰18 프로를 공개할 것으로 예상된다.