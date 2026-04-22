아이폰에도 2억 화소 카메라 탑재되나..."이미지 센서 테스트 착수"

애플이 경쟁사들과 보조를 맞춰 2억 화소 카메라 도입을 검토하고 있다는 전망이 제기됐다.

애플인사이더, 폰아레나 등 외신은 21일(현지시간) IT 팁스터 디지털챗스테이션을 인용해 애플이 현재 2억 화소급 잠망경식 망원 카메라 개발을 검토 중이라고 보도했다.

보도에 따르면 애플은 이미 2억 화소 카메라 센서 테스트에 착수했으나, 이는 초기 단계로 실제 제품 적용까지는 상당한 시간이 소요될 전망이다. 해당 기술이 적용된 아이폰이 2028년 이전에 출시될 가능성은 낮은 것으로 전해졌다.

아이폰17 프로 (사진=애플)

이번에 검토 중인 센서는 약 1/1.12인치 크기로, 아이폰에 탑재된 기존 센서보다 훨씬 큰 수준이 될 것으로 예상된다. 이에 따라 더 많은 빛을 받아들일 수 있어 전반적인 사진 품질 향상이 기대된다.

센서 공급사 역시 아직 확정되지 않은 상태다. 삼성전자와 소니가 유력 후보로 거론되지만, 최종 결정까지는 시일이 더 소요될 전망이다.

이 같은 전망은 모건스탠리가 앞서 제시한 분석과도 맥을 같이한다. 모건스탠리는 지난 1월 2028년 출시될 아이폰21에 2억 화소 카메라가 탑재될 가능성을 언급한 바 있다.

현재 스마트폰 시장에서는 이미 2억 화소 카메라가 보편화됐다. 삼성전자는 갤럭시 S23 울트라부터 2억 화소 센서를 적용했으며, 샤오미와 비보, 아너 등 주요 제조사들도 고해상도 카메라 경쟁에 적극 나서고 있다.

최근 출시된 오포의 플래그십 모델 역시 2억 화소 센서를 두 개 탑재하며 고성능 카메라 트렌드를 가속화하고 있다.

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다만 IT매체 폰아레나는 단순히 화소 수나 센서 크기만으로 고품질 사진이 보장되는 것은 아니라고 지적했다. 애플은 그 동안 해상도 경쟁보다는 광학 설계와 이미지 처리 기술을 통해 뛰어난 촬영 성능을 구현해왔다는 평가다.

특히 이번 소식에서 주목할 점은 해상도보다 ‘센서 크기’라는 분석이 나온다. 더 큰 센서를 통해 빛 수집량을 늘리는 접근이 사진 품질 향상에 보다 직접적인 영향을 미칠 수 있다는 것이다.