손보영 엠피에이코리아 대표 "한국 영상콘텐츠, GDP 24조원·일자리 29만 개 창출"

한국 영상 콘텐츠 산업이 국내총생산(GDP)과 고용을 동시에 견인하는 핵심 산업으로 자리 잡았다는 분석이 나왔다. 글로벌 콘텐츠 산업협회인 엠피에이코리아는 정량적 데이터를 기반으로 산업의 경제적 기여도를 처음으로 구체화하며, 정책·산업 차원의 전략적 접근 필요성을 강조했다.

손보영 엠피에이코리아 대표는 21일 국회에서 열린 ‘한국 영상 콘텐츠 산업의 경제적 기여 보고서(ECR)’ 발간 세미나에서 “영상 콘텐츠 산업은 단순한 문화 영역을 넘어 대한민국 경제의 핵심 성장 동력”이라며 “객관적 수치를 통해 산업의 실제 가치를 조명할 필요가 있었다”고 밝혔다.

보고서에 따르면 2025년 기준 한국 영상 콘텐츠 산업은 약 24조원 이상의 GDP를 창출했다. 직접 효과뿐 아니라 간접·유발 효과까지 포함하면 투자 대비 3배 이상의 경제적 가치를 만들어내는 것으로 분석됐다. 고용 측면에서도 약 29만 개 일자리를 창출하거나 유지하는 핵심 산업으로 평가됐다.

‘한국 영상 콘텐츠 산업의 경제적 기여 보고서(ECR)’ 발간 세미나

산업 구조는 TV 방송이 중심을 이루는 형태다. 방송 부문은 15조6천억 원 이상의 GDP를 기여하며 가장 큰 비중을 차지했고, 고용 역시 18만 개 이상을 발생시키는 ‘핵심 축’으로 나타났다. 영화 산업은 약 5조 원의 GDP와 일자리 7만8천 개를 창출했으며, VOD 산업은 디지털 전환 흐름 속에서 빠르게 성장해 약 3조5천억 원 규모의 경제 기여를 기록했다.

손 대표는 특히 산업의 ‘승수 효과’를 강조했다. 그는 “영상 콘텐츠 산업만큼 파급력이 큰 산업은 드물다”며 “콘텐츠 하나가 관광, 소비, 브랜드 이미지까지 확장되는 구조”라고 설명했다.

손보영 엠피에이코리아 대표.

실제 보고서에 따르면 영상 콘텐츠는 관광과 수출에도 직접적인 영향을 미친다. 한류 콘텐츠를 접한 뒤 한국 방문을 결심한 비율은 38.3%로 나타났으며, 영화·방송 수출은 최근 5년간 약 2배 성장했다. 콘텐츠 수출 규모 역시 1조8천억 원 수준으로 일부 전통 제조업과 맞먹는 수준까지 확대됐다.

손 대표는 “영상 콘텐츠 산업은 그 자체의 경제적 가치뿐 아니라 국가 브랜드와 소프트파워를 확대하는 핵심 자산”이라며 “글로벌 수요 확대 흐름 속에서 더 큰 시장 점유율을 확보할 수 있는 유리한 위치에 있다”고 말했다.

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다만 향후 전망에 대해서는 일부 분야의 성장세 둔화 가능성도 언급됐다. 방송과 영화는 소폭 감소가 예상되는 반면 VOD를 중심으로 한 디지털 영역은 지속적인 확장이 이어질 것으로 분석됐다.

손 대표는 “산업 전반을 냉정하게 진단하고 지속 가능한 성장 전략을 설계해야 할 시점”이라며 “이번 보고서가 정책과 산업 간 논의를 촉발하는 출발점이 되길 기대한다”고 밝혔다.