세종 한글상점 1·2호점 재개점…청년이 운영하는 한글문화 거점 본격 가동

세종시문화관광재단(재단)이 한글문화도시 사업의 일환으로 조성한 한글상점 1·2호점을 21일부터 다시 열고 본격 운영에 들어간다고 밝혔다.

재단은 세종시가 한글문화도시로 지정된 이후 한글의 가치를 일상 속에서 경험할 수 있는 복합문화공간으로 한글상점을 기획해 왔다고 밝혔다.

2025년 조성과 시범운영을 거쳐 올해 상반기 운영 준비를 마쳤으며, 두 상점 모두 관내 대학 출신 청년 사업가가 맡아 지역 기반 청년 협업 모델로 운영된다. 판매 수익 일부는 지역문화진흥기금으로 적립해 지역에 환원할 계획이다.

한글상점 이미지

나성동 세종예술의전당 인근에 자리한 한글상점 1호점은 한글 상품 판매와 문화행사를 함께 즐길 수 있는 복합문화공간으로 꾸며졌다. 판매 공간에서는 39개 기업의 200여 종 한글 상품을 선보인다. 지난해 ‘한꾸’ 공모전과 한글 콘텐츠 개발 사업을 통해 제작된 상품, 세종 지역 기업 제품 등이 포함됐다.

1호점 행사 공간은 세종 시민과 지역 단체, 기업을 대상으로 무료 대관도 가능하다. 재단은 지난 5일부터 네이버 예약을 통해 신청을 받고 있으며, 승인 절차를 거쳐 공연과 체험, 행사, 강연 등 다양한 목적으로 활용할 수 있도록 할 방침이다.

재개점 이벤트도 마련됐다. 1호점에서는 3만원 이상 구매 고객에게 한글 양말을 선착순으로 증정한다. 운영 시간은 화요일부터 토요일까지 낮 12시부터 오후 8시까지다.

조치원역 인근의 한글상점 2호점은 판매와 전시 기능에 초점을 맞췄다. 조치원 청과거리의 지역적 특성과 한글문화도시 세종의 정체성을 결합한 공간으로 조성됐다. 올해부터는 과일과 한글 관련 소품 70여 종을 판매하고, 지역 대학 동아리와 연계한 프로그램도 운영할 예정이다.

관련기사

2호점은 21일부터 30일까지 재개점 기념 방문 인증 행사도 진행한다. 사회관계망서비스에 방문 사실을 인증한 고객에게 멤버십 카드를 증정하며, 카드 소지자는 한글상점 2호점뿐 아니라 ‘조복이네’가 운영하는 행사·축제 부스에서도 할인 혜택을 받을 수 있다. 운영 시간은 월요일부터 토요일까지 오전 10시부터 오후 7시까지다.

양유정 한글문화도시센터장은 “시민들이 한글의 가치를 담은 상품과 문화를 일상 속에서 자연스럽게 경험하는 공간이 되길 바란다”며 “앞으로도 한글상점을 지역 기반 한글 문화 콘텐츠의 유통과 체험 거점으로 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.