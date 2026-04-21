문체부, ‘2026 책 읽는 대한민국’ 선포…"일상 속 독서 즐거움 확산”

문화체육관광부(문체부)는 한국출판문화산업진흥원, 책읽는사회문화재단과 함께 23일 오후 4시 서울 코엑스 별마당도서관에서 ‘2026 책 읽는 대한민국’ 선포식을 열고 캠페인을 본격 추진한다고 21일 밝혔다.

이번 캠페인은 AI 시대에 국민의 생각하는 힘을 기르고 지역 곳곳에 ‘일상 속 책 읽는 즐거움’을 확산하기 위해 마련됐다.

캠페인에는 책을 사랑하는 문화예술계 인사와 국무위원들이 ‘캠페인 동반자’로 참여한다. 배우 문소리와 배우 겸 작가 고명환, 소설가 김금희와 이슬아, 정세랑, 가수 겸 작가 요조, 아이브 멤버 가을 등이 연중 다양한 활동을 통해 독서의 즐거움과 중요성을 알릴 예정이다. 문체부는 앞으로도 문화예술계 인사와 각 분야 전문가 협업을 계속 확대할 계획이다.

선포식은 1부 강연과 2부 본행사로 나눠 열린다. 1부에서는 문학평론가 나민애 교수가 ‘책을 통해 세상을 바라보는 법’을 주제로 강연한다. 2부에서는 배우 겸 작가 고명환의 진행으로 뮤지컬 ‘천 개의 파랑’ 공연과 북토크, 캠페인 공식 표어 발표, 책 증정식 등이 이어진다. 북토크에는 최휘영 장관과 정세랑, 요조, 가을이 참여해 각자의 독서 취향과 독서의 의미를 나눌 예정이다.

별마당도서관 인근에서는 23일부터 26일까지 독서 체험 행사도 운영한다. 독서 성향 분석과 열쇠고리·책갈피 만들기, 감정에 어울리는 책 속 문장을 출력해주는 ‘문장 자판기’, 독서 퀴즈와 룰렛 행사, 책 교환소, 독서 다짐 사진존 등이 마련된다.

문체부는 선포식을 시작으로 연중 독서 참여 프로그램을 확대할 방침이다. 캠페인 동반자와 국무위원들이 SNS에 책 읽는 일상을 공유하는 ‘독서 릴레이’를 진행하고, 매월 전국 도서전과 북토크 등 주요 독서 행사 정보를 제공하는 ‘이달의 독서’ 서비스도 운영한다. 5월부터는 전국 지역서점 200곳에서 생애주기별 맞춤 독서 프로그램을 운영하고, 독서경영 우수 직장을 대상으로 직장문고 신설과 전자책 구독 지원도 추진한다.

이와 함께 4월 말부터 전국 140개 서점에서 성인 대상 심야책방을 열고, 6월부터는 매월 첫 수요일 ‘문화요일’에 전자책과 오디오북 무료 열람 서비스 ‘온책방’을 운영한다. 온라인과 오프라인을 연계한 독서 챌린지도 마련해 단계별 독서 임무를 수행하는 ‘책력 인증’, 전국 독서 명소를 찾아가는 ‘책크인’ 등을 진행한다. 가족과 여행 등 시기별 주제 프로그램, 안동의 소리책 도보여행과 춘천의 북캠핑 같은 지역 연계형 독서 프로그램도 이어진다.

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문체부는 이번 캠페인을 일회성 행사에 그치지 않도록 관계 부처와 출판·서점·도서관계 등 공공·민간 협력을 강화해 전국 어디서나 책 읽는 분위기를 확산하겠다는 입장이다.

최휘영 문체부 장관은 “이번 캠페인을 통해 국민들이 일상에서 책을 더 가까이하고, 함께 읽는 즐거움을 발견하기를 희망한다”며 “AI 시대에 인문 강국의 토대를 강화하고, 책 읽는 즐거움이 생각하는 힘으로 이어질 수 있도록 독서 문화 확산에 힘쓰겠다”고 밝혔다.