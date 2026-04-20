문체부·해수부·관광공사, ‘5월은 바다 가는 달’ 캠페인 추진

문화체육관광부(문체부)가 해양수산부, 한국관광공사와 함께 5월 한 달간 해양관광 활성화 캠페인 ‘5월은 바다 가는 달’을 추진한다고 20일 밝혔다.

문체부는 이번 캠페인을 4월과 5월 국내여행을 통해 지역경제를 살리기 위해 진행 중인 ‘2026 여행가는 봄’의 특별 프로그램으로 마련했다. ‘5월 바다’를 주제로 내세워 연안 지역의 매력을 보다 폭넓게 알리겠다는 구상이다.

‘5월은 바다 가는 달’은 지난해 ‘파도파도 끝없는~’이라는 표어 아래 처음 추진된 해양관광 캠페인이다. 올해는 ‘파도파도 색다른~’이라는 새 표어를 내걸고, 국민이 연안 지역에 더 오래 머무르며 바다와 지역의 매력을 함께 체험할 수 있도록 체류형 혜택을 강화했다.

5월은 바다 가는 달 캠페인 포스터

대표 프로그램으로는 1박 2일 일정의 ‘셰프의 바다 밥상’이 마련된다. 정호영 요리사는 5월 9일부터 10일까지 동해안에서, 김성운 요리사는 5월 30일부터 31일까지 서해안에서 각각 프로그램을 진행한다. 참가자들은 요리사가 직접 안내하는 현지 수산시장 방문, 제철 해산물 만찬, 지역 아침 맛집 체험 등을 통해 바다와 식문화를 함께 경험할 수 있다. 참가 신청은 ‘바다 가는 달’ 공식 누리집을 통해 받고, 회차별로 25명씩 선발할 예정이다.

이와 함께 관광공사 지역 지사를 활용한 32개 특화 프로그램도 운영한다. 태안의 반려동물 프로그램, 군산의 섬 도보여행, 울진의 바닷가 음악회 등 지역별 특색을 살린 콘텐츠를 준비해 레저와 치유, 미식을 아우르는 바다 여행 상품을 선보일 계획이다.

참여형 행사도 이어진다. 5월 한 달 동안 바다 여행 경험을 공유하는 SNS 행사와 안전한 바다 여행 퀴즈 등 다양한 이벤트를 진행해 국민 참여를 유도한다.

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할인 혜택도 포함됐다. 문체부는 국민이 바다 여행을 보다 부담 없이 즐길 수 있도록 ‘여행가는 봄’ 캠페인의 일환으로 지난 15일부터 연안 지역 숙박 할인 혜택을 제공하고 있다. 연안 지역 숙박 시 최대 3만원, 2박 이상 연박 시 최대 5만원까지 할인받을 수 있다. 해양 레저 체험과 관광 패키지 상품도 할인 가격으로 이용할 수 있다.

강정원 문체부 관광정책실장은 “바다에서만 즐길 수 있는 고유의 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 여름 해변으로 대표되는 바다의 이미지를 언제나 방문하고 싶은 바다로 바꾸고 싶다”며 “이번 캠페인을 통해 국민들이 연안에서 숙박하면서 바다의 매력을 느낄 수 있도록 다양한 프로그램을 준비한 만큼 즐거운 여행을 떠나길 기대한다”고 밝혔다.