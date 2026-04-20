중동발 나프타 위기에 석화업계 공동성명…"내수 공급 최우선"

중동 정세 불안으로 원료 수급 우려가 커지는 가운데 국내 석유화학 업계가 공급망 안정과 필수소재의 차질 없는 공급을 약속하며 공동 대응에 나섰다.

한국화학산업협회(이하 협회)는 20일 석유화학 업계를 대표해, 최근 중동 정세 불안에 대응하여 정부 정책에 적극 협조하고 공급망 안정과 국민 생활 필수소재의 차질 없는 공급을 위해 최선을 다하겠다는 공동성명을 발표했다.

한국화학산업협회는 국내 석유화학 업계 주요 33개 기업을 회원사로 둔 화학업계 단일 협회로, 이번 공동성명은 협회를 중심으로 주요 석유화학 기업들이 참여해 마련됐다.

한국화학산업협회 사무실 (사진=한국화학산업협회)

협회는 이번 공동성명을 통해, 최근 중동 정세 불안 등 대외 여건 악화 속에서도 석유화학 업계는 국내 공급망 안정을 위해 역할을 강화해 나가겠다는 입장을 밝혔다.

구체적으로 업계는 나프타 수급 위기에 대응해 정부 정책에 적극 협조하고, 나프타 물량 확보에 총력을 기울여 설비가동률을 최대한 높임으로써, 에틸렌·프로필렌 등 기초유분과 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등 주요 제품의 내수 공급을 최우선으로 하겠다는 방침이다.

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또 업계는 국가 기간산업으로서 필수 품목 공급망 안정에 대한 책임을 다하고, 국민 생활 안정에 기여하겠다고 밝혔다.

엄찬왕 한국화학산업협회 부회장은 “이번 공동성명은 중동 전쟁이라는 전례 없는 위기에 직면한 업계가 한목소리로 위기 대응 의지를 표명”했다는 데 의의가 있다며, “석유화학 산업은 국가 경제와 국민 생활을 뒷받침하는 핵심 산업으로서 역할과 책임을 다할 것이며, 협회 또한 이를 적극 지원해 나가겠다”고 밝혔다.