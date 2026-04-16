한화토탈에너지스 "PX 불가항력=공급 전면 중단 아냐"

한화토탈에너지스는 최근 파라자일렌(PX) 제품을 공급받는 고객사에 공지한 불가항력 선언 관련해 전면 공급 중단이 아니며 최근 내수 공급 부족 우려가 나오는 나프타분해설비(NCC) 공장은 정상 가동할 계획이라고 16일 밝혔다.

우선 한화토탈에너지스는 불가항력 선언이 향후 발생할 수 있는 공급량 감소에 따른 고객사들의 불편을 최소화하기 위해 공지된 것이며, 전면 공급 중단이 아님을 강조했다.

한화토탈에너지스는 원료 공급 차질에 따라 내 일시적으로 가동률이 감소하지만, 6월부터 다시 정상 가동 및 공급이 가능할 것으로 예상하고 있다.

한화토탈에너지스 대산 공장 전경

한화토탈에너지스의 PX 제품은 국내 공급이 적은 제품이기 때문에 내수에는 큰 차질이 없을 것으로도 전망했다.

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최근 내수 공급 이슈가 발생한 PE, PP 등을 생산하는 NCC 공장은 내수 공급에 차질이 없도록 정상 가동할 예정이다. NCC 공장의 LPG 투입 비율을 높여 PE, PP 등 내수시장 공급을 차질없이 진행하며 국내 공급량을 점진적으로 전년 대비 확대할 계획이다.

한화토탈에너지스는 “원료 수급의 어려움 속에서도 내수 시장의 공급 부족으로 국민들이 불편을 겪지 않도록 정상적인 석유화학제품 공급에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.