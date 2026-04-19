나들이엔 양고기…롯데마트, ‘동원청정램 양고기’ 반값 할인

롯데마트가 봄 나들이 시즌을 맞아 양고기 할인 행사를 진행한다.

롯데마트는 주한호주대사관 무역투자대표부와 협업해 22일까지 전 점에서 ‘동원 청정램 양고기 전품목’에 대해 행사카드 결제 시 최대 50% 할인 판매한다고 19일 밝혔다. 이후 23일부터 29일까지는 최대 40% 할인 혜택을 제공한다.

최근 한낮 기온이 20도를 웃도는 등 따뜻한 날씨가 이어지면서 야외활동 수요가 증가하는 가운데 양고기 등 이색 구이류에 대한 관심이 점차 확대되고 있다. 실제로 지난해 4월 1일부터 5월 31일까지 롯데마트 '양고기' 상품군 매출은 전년 동기 대비 47.9% 증가했다.

지난 17일 서울시 송파구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 잠실점 축산 코너에서 하동균 MD가 '동원청정램 양고기' 할인 행사 상품을 홍보하고 있다. (제공=롯데마트·슈퍼)

이번 할인 행사에서는 봄철 나들이를 계획하는 고객을 겨냥해 '양 숄더렉'이나 '양 목심' 등 구이류 위주의 상품을 선보인다.

‘양 숄더렉(100g·냉장·호주산)’을 행사카드 결제 시 50% 할인해 2990원에 판매한다. ‘양 목심(100g·냉동·호주산)’, ‘양 어깨살(100g·냉장·호주산)’, ‘양 프렌치드렉(100g·냉장·호주산)’도 기존 대비 30% 할인된 가격에 판매한다.

‘동원청정램’은 호주 자연에서 방목해 자란 1년 미만의 양고기만을 선별해 만든 식품으로, 호주 현지에서 생산한 직후 항공 직송을 통해 국내에 10일 내외로 들여와 신선도가 우수하다.

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롯데마트는 양고기 외에도 삼겹살, 한우 등심, 간편 스테이크류 대상으로 최대 반값 할인 행사 진행한다. 국내산 돼지고기 삼겹살과 목심은 엘포인트 회원 대상으로 40% 할인 판매하며 1등급 한우 등심은 행사카드 결제 시 최대 50% 할인 혜택을 제공한다.

이근우 롯데마트·슈퍼 축산팀 MD(상품기획자)는 “많은 고객들이 호주산 양고기를 친숙하게 즐길 수 있도록 주한호주대사관 무역투자대표부와 협업해 이번 양고기 할인 행사를 준비했다”며 “앞으로도 나들이 시즌 외에 고객들이 호주산 양고기를 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 다양한 양고기 프로모션을 지속 선보이겠다”고 말했다.