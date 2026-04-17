"호주대사도 추천"…SSG닷컴, 호주산 양고기 반값 할인

SSG닷컴이 주한 호주 대사관 무역 투자 대표부와 함께 22일까지 호주산 양고기 할인 행사를 진행한다고 17일 밝혔다.

국내 식문화가 다양해지면서 소·돼지고기 중심에서 양고기로 육류 소비가 확대되는 추세다. SSG닷컴에 따르면 올해 1분기 양고기 매출은 전년 대비 10%가량 증가했다.

이번 행사에서 SSG닷컴은 구이용부터 샤브샤브·꼬치류까지 다양한 형태의 양고기 상품 5종을 50% 할인가에 판매한다.

SSG닷컴, 호주산 양고기 5종 반값 할인. (제공=SSG닷컴)

‘양 숄더랙 구이 300g’과 ‘양고기 샤브샤브 600g’을 각 1만 1000원대에, ‘램 숄더랙 시즈닝 구이 400g’과 ‘시즈닝 모둠 양꼬치 600g’ 은 각 1만 6000원대에 선보인다. ‘양 목심 구이 300g’은 1만원대에 구매할 수 있다.

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사은 행사도 진행한다. 행사 상품 1만원 이상 구매 고객 대상으로 900명을 추첨해 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 증정한다.

제프 로빈슨 주한 호주대사는 “호주산 양고기는 청정 자연 환경에서 방목돼 품질과 안전성이 우수하다”며 “쓱닷컴을 통해 호주산 양고기를 합리적 가격에 경험할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.