과자 500원…롯데마트, PB 페스타 진행

롯데마트는 9일부터 29일까지 PB(자체브랜드) ‘오늘좋은’과 ‘요리하다’를 중심으로 할인 행사 ‘PB 페스타’를 진행한다고 8일 밝혔다. 고객 구매 빈도가 높은 먹거리와 생필품을 중심으로 초가성비 상품을 확대해 실질적인 체감 할인 혜택을 높인 것이 특징이다.

먼저 구매 수요가 높은 유제품, 과자, 음료가 포함된 ‘오늘좋은’ 상품 48종을 할인 판매한다. ‘오늘좋은 데일리우유(1ℓ)’를 1880원에 판매한다. 100㎖당 188원꼴이다. 롯데마트는 해당 상품의 가격 경쟁력을 확보하기 위해 수개월 전부터 원유 업체와 사전 기획 물량을 준비했다.

‘오늘좋은 초코우유·딸기우유·바나나우유(각 200㎖)’는 개당 500원, ‘오늘좋은 떠먹는 요거트 3종’은 개당 1500원에 판매한다. ‘오늘좋은 포테이토·어니언 씬 크래커’는 각 500원, ‘오늘좋은 그린애플·그레이프 스파클링 제로·복숭아 아이스티 제로’는 각 780원에 판매한다.

서울시 송파구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 잠실점 가공 식품 코너에서 지인영 MD(왼쪽)와 전유진 MD가 'PB 페스타' 행사 상품을 홍보하고 있다. (제공=롯데마트·슈퍼)

반찬용으로 활용도가 높은 ‘오늘좋은 하루한팩 사각어묵(160g)’과 ‘오늘좋은 실속한팩 사각어묵(320g)’은 각각 1000원, 2000원에 선보인다.

생활용품 역시 균일가 혜택을 적용했다. 100% 천연펄프로 제작한 ‘오늘좋은 3겹 300매 티슈’와 ‘오늘좋은 3겹 포켓 미니티슈(6입)’는 각 1000원에 판매한다.

건강 식재료를 선호하는 트렌드를 반영해 저당 식품도 새롭게 준비했다. 설탕을 첨가하지 않은 ‘오늘좋은 땅콩 100% 피넛버터 2종’은 4990원에, ‘저당 단백질바 미니(144g)’는 2990원에 판매한다.

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롯데마트는 PB 페스타 기간에 맞춰 '요리하다' 스타 셰프 에디션 신상품 20종을 출시한다. 이번 신상품은 안유성, 정호영 셰프의 레시피를 담은 한식·일식 가정간편식으로 구성됐다. 12종 가정간편식에 대해 2개 이상 구매 시 개당 20% 할인 혜택을 제공한다.

이경원 롯데마트·슈퍼 PB브랜드관리팀 담당자는 “이번 PB 페스타는 고물가 기조가 이어지는 가운데 고객 장바구니 부담을 덜고자 구매 빈도가 높은 생필품과 먹거리를 중심으로 초가성비 PB 상품을 확대했다”며 “앞으로도 합리적인 가격과 품질을 모두 갖춘 PB 상품 출시와 할인 행사를 지속 선보일 계획”이라고 말했다.