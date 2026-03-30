위생백·지퍼백 반값…롯데마트, ‘메가통큰’ 2주차 돌입

롯데마트가 다음 달 2일부터 8일까지 ‘메가통큰’ 2주차를 맞아 먹거리에 생필품 혜택을 더한 할인행사를 이어간다고 30일 밝혔다.

지난 26일부터 시작된 1주차 행사에서는 한우, 계란 등 일상 먹거리 중심으로 큰 호응을 얻었다. 26~29일까지 롯데마트 전체 매출은 전년 동기 대비 20% 증가했고 한우와 계란 매출도 각각 24%, 34% 증가했다.

2주차에도 소고기, 돼지고기 등 일상 먹거리를 반값에 선보인다. 미국산 소고기 전 품목을 행사카드 결제 시 50% 할인한다. 이 중 부채살은 100g당 1590원에 선보인다. 돼지고기는 ‘끝돼 삼겹살과 목심’ 물량 300톤을 확보해 행사카드 결제 시 990원에 판매한다.

서울시 송파구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 잠실점에서 고객들이 '메가통큰' 행사 입장을 위해 카트를 들고 줄지어 서있다. (제공=롯데마트·슈퍼)

제철 수산물과 상생 농산물 할인도 강화했다. 광어회는 수산대전 20% 할인에 행사카드 추가 30% 할인을 더해 2만 4920원에 선보인다. 남해안 햇멍게는 4990원에 판매하고 한판 전복(10마리)은 마리당 984원 수준인 9840원에 제공한다.

이번 2주차의 핵심은 ‘반값 생필품’이다. 중동발 유가 불안으로 원가 상승 압박이 커진 석유화학 기반 일상용품을 중심으로 지난해 창립행사 대비 물량을 130% 이상 확보했다.

‘크린랩 대용량 위생백’과 ‘크린랩 이중 지퍼백’ 등 위생용품은 2개 이상 구매 시 50% 할인한다. 생리대 150여 종과 ‘하기스 기저귀’ 40여 종도 2개 이상 구매 시 50% 할인 판매한다.

화장지와 물티슈 등 ‘깨끗한 나라 전 품목’은 2개 이상 구매 시 50% 할인하며, ‘모나리자 센서티브 3겹 화장지(30mx30롤)’는 행사카드 결제 시 9900원에 선보인다.

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가공식품은 구매 수량이 많을수록 할인 폭이 커진다. 다음 달 4일부터 5일까지 행사카드로 결제 시 ‘봉지라면’ 전 품목에 ‘2+1’ 혜택을 제공한다. 즉석식품인 '오뚜기 즉석카레·짜장 8종(각200g)'은 ‘2+1’ 혜택 적용으로 개당 660원 수준이다.

박상욱 롯데마트·슈퍼 전략마케팅부문장은 “2주차 행사에는 유가 불안 등으로 가격 인상 우려가 커진 일상용품을 중심으로 준비했다”고 말했다.