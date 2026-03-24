식품값 줄줄이 내리지만…원가 부담에 ‘반짝 효과’ 우려

정부 주도의 물가 안정 기조 속에 라면·과자·유제품 등 주요 품목에서 인하가 이어지고 있으나, 원가와 비용 부담을 고려할 때 단기 대응에 그칠 수 있다는 관측이 나온다. 업계는 과거 사례를 들어 가격 인하가 지속되기 위해선 이를 뒷받침할 수 있는 환경이 함께 마련돼야 한다고 보고 있다.

24일 관련업계에 따르면 최근 식품업계에서는 품목별로 가격 인하 움직임이 잇따르고 있다. SPC와 CJ푸드빌 등 제빵 프랜차이즈가 빵과 케이크 가격을 내린 데 이어 농심과 오뚜기, 삼양식품, 팔도 등 주요 라면업체들이 일부 제품 가격을 낮췄고, CJ제일제당과 대상, 사조대림, 동원F&B, 롯데웰푸드 등은 식용유 제품 가격을 인하하기로 했다.

제과업계에서도 해태제과를 시작으로 오리온과 롯데웰푸드 등이 가격 조정에 들어갔고, 빙그레도 아이스크림 가격을 내렸다.

마트 자료사진(제공=클립아트코리아)

한 식품업계 관계자는 “예전에는 특정 업체나 특정 제품 한두 개 수준이었다면, 지금은 분위기가 다르다”며 “정부 기조가 강하게 작용하면서 업계 전반에 압박이 형성된 상황”이라고 말했다.

과거에도 내렸다가 다시 올랐는데…이번엔 다를까

다만 업계는 이번 가격 인하 흐름이 장기적으로 이어질지는 아직 불확실하다는 의견도 나오고 있다. 과거에도 정부가 물가 안정을 이유로 식품업계에 가격 조정을 요구했고, 일부 품목에서 가격을 내렸지만 결국 다시 인상 국면으로 돌아간 경험이 있기 때문이다.

윤석열 정부 시기였던 지난 2023년 농식품부 등은 밥상 물가 안정을 이유로 라면과 과자 등 품목의 가격 인하를 요구한 바 있다. 실제로 당시 농심과 오뚜기, 삼양식품 등은 라면 가격을 내렸으나 이후 다시 가격을 올렸다.

업계는 이번에도 사정은 크게 다르지 않다고 토로한다. 한 식품업계 관계자는 “물가 안정이라는 정책적 메시지가 워낙 강해 업체들이 일정 부분 호응하고 있지만, 장기적으로 지속될 수 있을지는 의문”이라며 “원재료가 일부 내려도 인건비와 포장재, 물류비, 에너지 비용이 계속 오르면 결국 다시 가격 부담이 커질 수밖에 없다”고 말했다.

특히 가격 인하가 곧 판매량 증가로 이어지지 않는다는 점을 부담으로 본다. 이 관계자는 “라면이나 과자 가격을 내린다고 해서 소비자가 갑자기 평소보다 더 구매하는 것은 아니다”며 “결국 매출 확대보다는 수익성 저하로 직결될 가능성이 더 크고, 기업 입장에서는 결단이 필요하다”고 설명했다.

실제로 이번에 가격 인하를 발표한 기업들은 모두 경영 환경이 좋지 않으나 정부의 물가 안정 기조에 동참하는 취지라고 인하 이유를 밝힌 바 있다.

또 다른 관계자는 “이전 사례처럼 가격을 내렸다가 얼마 뒤 다시 올리는 상황이 반복되면 소비자 신뢰에도 좋지 않다”며 “한 번 내린 가격을 얼마나 유지할 수 있느냐가 더 중요한 문제”라고 강조했다.

“정책 압박만으론 한계”…지속 가능한 환경 만들어야

기업들은 가격 인하 흐름이 이어지기 위해서는 단순한 정책 압박을 넘어, 실제로 가격을 낮춘 상태를 유지할 수 있는 환경이 함께 만들어져야 한다고 보고 있다. 비용 구조 전반이 안정돼야 기업들도 장기적으로 가격을 유지할 수 있다는 설명이다.

실제로 최근 국제 정세 불안은 식품업계에 여전히 부담으로 남아 있다. 대표적으로 팜유와 나프타, 수지류 등 일부 원재료와 포장재 수급이 다시 불안해질 가능성이 거론된다.

컨테이너(사진=뉴스1)

한 식품업계 관계자는 “기업 입장에서는 가격을 내린 이후에도 버틸 수 있는 환경이 조성돼야 한다”며 “원재료와 물류, 에너지 비용이 다시 올라가면 결국 이번 인하 흐름도 오래가기 어렵다”고 말했다.

이어 “기업도 사회적 책임 차원에서 물가 안정 기조에 협조하려는 분위기가 분명히 있다”면서도 “지속 가능한 가격 정책을 위해서는 정부도 기업이 장기적으로 감내할 수 있는 조건을 함께 만들어줄 필요가 있다”고 덧붙였다.

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업계에서는 향후 가격 인하 흐름이 추가로 확산되더라도 모든 품목으로 일괄 확대되기보다는, 원재료 구조와 판매 비중, 체감도 등을 고려한 선별 인하가 이어질 가능성이 크다고 보고 있다.

또 다른 업계 관계자는 “지금의 가격 인하 흐름이 상징적 의미는 있지만, 모든 제품으로 한꺼번에 번지긴 어렵다”며 “결국 소비자 체감도가 크고 정책 효과를 보여줄 수 있는 품목부터 우선 내리게 될 것”이라고 밝혔다.