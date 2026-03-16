라면 가격 연쇄 인하…식품업계 전반으로 번질까

지난주 라면·식용유 가격 인하 소식이 잇따른 가운데, 과자류 등 식품업계 전반으로 가격 조정 흐름이 확산될지 관심이 커지고 있다. 반면 원가 구조와 경영 부담 등을 이유로 실제 확산 여부는 쉽지 않다는 분위기가 팽하다.

16일 관련업계에 따르면 농심과 오뚜기, 삼양식품, 팔도 등 주요 라면업체들은 최근 라면 가격 인하 계획을 발표했다. 식용유 업계에서도 CJ제일제당, 사조대림, 오뚜기, 롯데웰푸드, 동원F&B 등이 해바라기유와 포도씨유, 카놀라유 등 일부 제품 가격을 낮추기로 했다.

여기에 해태제과도 최근 밀가루 원료 비중이 높은 비스킷 제품 ‘계란과자 베베핀’과 ‘롤리폴리’ 가격을 각각 약 5% 수준 인하하기로 했다. 밀가루와 설탕 업체들이 원재료 가격을 낮춘 이후 제과업체가 실제 제품 가격을 내린 것은 이번이 처음이다.

서울 시내 한 대형마트에 진열된 라면 (사진=지디넷코리아)

원재료 담합 조사 영향…과자·가공식품 확산 가능성

이처럼 일부 품목에서 가격 인하가 이어지면서 업계에서는 다른 가공식품으로 확산될 가능성도 거론된다.

한 식품업계 관계자는 “정부가 물가 안정 기조를 강하게 강조하고 있는 상황이라 식품업체들도 부담을 느낄 수밖에 없다”며 “라면처럼 상징성이 큰 품목에서 가격을 내리면 다른 식품업체들도 일정 부분 영향을 받을 가능성이 있다”고 말했다.

최근 공정거래위원회가 전분당과 설탕, 밀가루 등 식품 원재료 시장에 대한 조사와 제재를 이어가고 있다는 점도 가격 조정 가능성을 키우는 요인으로 꼽힌다.

이들 원재료는 라면뿐 아니라 과자와 빵, 음료 등 다양한 가공식품에 사용된다. 원재료 가격이 내려가거나 담합 문제가 적발될 경우 이를 사용하는 식품 가격에도 영향을 줄 수 있다는 분석이다.

업계에서는 특히 과자 시장을 주목하고 있다. 제과업계는 제품 가격 경쟁이 치열해 한 업체가 가격을 내리면 경쟁사들도 대응 압박을 받을 가능성이 크기 때문이다.

이 관계자는 “해태제과가 과자 가격을 내리면서 시장에서 신호탄이 된 측면이 있다”며 “오리온이나 롯데웰푸드 등 다른 업체들도 영향을 받지 않을 수 없을 것”이라고 말했다.

“인건비·에너지 비용 상승…가격 인하 쉽지 않아”

다만 실제로 가격 인하가 업계 전반으로 이어지기는 쉽지 않다는 시각도 많다. 가공식품 가격은 특정 원재료만으로 결정되지 않는 데다, 최근 불안정한 국제 정세로 다른 비용 부담이 되레 커지고 있다는 이유에서다.

한 식품업계 관계자는 “밀가루나 설탕 가격이 일부 내려간 것은 맞지만 가공식품은 인건비와 에너지 비용, 포장재 비용 등 다양한 요소가 함께 작용한다”며 “특정 원재료 가격만 보고 제품 가격을 바로 조정하기는 현실적으로 쉽지 않다”고 설명했다.

특히 최근 이란 전쟁 등 국제 정세 영향으로 일부 원재료 가격은 오히려 상승 압력을 받고 있다는 점도 부담 요인으로 꼽힌다. 이 관계자는 “라면이나 과자류는 대부분 팜유로 튀기는데, 최근 국제 수급 문제로 팜유 가격이 오르는 흐름이 있다”면서 “전쟁과 물류 문제로 원가 변동성이 커진 상황에서 가격을 내리기는 기업 입장에서 상당한 부담”이라고 말했다.

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최근 발표된 가격 인하 역시 상당 부분 고통 분담 성격이 강하다는 입장이다. 또 다른 식품업계 관계자는 “요즘은 가격을 올리기도 어렵고 내리기도 쉽지 않은 상황”이라며 “기업들은 내부적으로 원가 부담을 감내하며 버티고 있는 경우가 많다”고 밝혔다.

이 관계자는 “라면처럼 상징성이 있는 품목에서는 가격 조정이 나올 수 있지만, 전 제품 가격을 동시에 낮추기는 현실적으로 어렵다”며 “기업들도 물가 안정 기조에는 공감하지만 경영 환경 역시 녹록지 않은 상황”이라고 어려움을 토로했다.