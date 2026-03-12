농심, 라면·스낵 16종 가격 인하…안성탕면 등 평균 7%↓

농심이 라면과 스낵 일부 제품 가격을 인하한다. 최근 정부가 물가 안정과 민생 회복을 강조하는 데 따른 일환이다.

12일 회사는 정부의 물가 안정 및 민생 회복 기조에 부응해 안성탕면 등 16개 제품의 출고 가격을 평균 7.0% 인하한다고 밝혔다.

이번 가격 인하는 라면과 스낵 일부 품목을 대상으로 적용된다. 안성탕면은 5.3%, 무파마탕면은 7.2% 가격이 내려가며 전체 평균 인하 폭은 약 7% 수준이다.

가격 인하 대상 제품은 ▲안성탕면(3종) ▲육개장라면 ▲사리곰탕면 ▲후루룩국수 ▲후루룩칼국수 ▲무파마탕면 ▲감자면 ▲짜왕 ▲보글보글부대찌개면 ▲새우탕면 ▲쫄병스낵(4종) 등 총 16종이다.

회사는 이번 가격 조정이 정부의 물가 안정 정책에 동참하는 차원에서 이뤄졌다고 설명했다.

최근 정부는 가공식품 가격 안정 필요성을 강조하며 업계와 잇따라 간담회를 진행하는 등 물가 관리에 나서고 있다. 특히 밀가루와 설탕 등 일부 원재료 가격이 하락한 상황에서 가공식품 가격도 이에 맞춰 조정해야 한다는 요구가 이어져 왔다.

주병기 공정거래위원장도 최근 “밀가루와 설탕 가격이 내려간 만큼 가공식품 가격도 내려야 한다”며 가격 인하 필요성을 언급한 바 있다.