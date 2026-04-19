주방부터 욕실까지…이마트, 리빙·생활용품 최대 50% 할인

이마트가 29일까지 봄맞이 집 정돈 수요를 겨냥하여 주방에서부터 욕실까지 일상에서 필요한 다양한 생활용품 할인 행사를 진행한다고 19일 밝혔다.

먼저 국자, 뒤집개, 주걱 등 주방에서 가장 많이 사용하는 조리보조기구는 락앤락 브랜드 전품목 신세계 포인트 적립시 50% 할인한다. 테팔·해피콜의 냄비·프라이팬과 코렐의 캐릭터 식기는 신세계 포인트 적립시 40% 할인한 가격으로 구입할 수 있다.

냉장고 정리를 위한 보관용기는 재질별로 다양하게 마련됐다. ▲강화 유리로 만든 ‘테팔 마스터씰 뉴 글라스’ ▲젖병으로도 쓰이는 PCT소재의 ‘셰프웨어 풀트라이탄 클리어’ ▲제올라이트 함유 소재의 ‘데비마이어 보관용기’ 전 품목 모두 신세계 포인트 적립 시 반값으로 구입할 수 있다.

이마트가 생활용품 할인행사를 진행한다. (제공=이마트)

침구류와 이너웨어도 할인한다. ‘로렌데코 냉감 밴딩 패드’ 7종을 50% 할인한다. 잠옷으로 입기 좋은 ‘데이즈 더편한 팬츠’는 행사카드 결제 시 30%, ‘코튼클럽 소프트 터치 팬티’는 행사카드로 2개이상 구매 시 50% 할인한다.

옷장 정리를 위한 ‘심플 높이조절 행거’는 신세계포인트 적립 시 반값에, 바닥 청소를 위한 3M 막대걸레 전 품목 역시 50% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

세탁용품 최대 50% 행사와 욕실을 색다르게 꾸미기 위한 협업 기획 상품도 준비했다.

‘피지 모락셀라 세탁세제(2.1ℓ)’ 2종을 각 2만 8900원에 판매하며 2개 이상 구매시 50% 할인한다. ‘아우라 퍼퓸캡슐 섬유유연제’ 3종도 1+1 혜택가로 1만 9900원에 판매한다.

샤워기 필터 전문 브랜드 아쿠아듀오와 프리미엄 타올 브랜드 디어리얼이 협업한 ‘아쿠아듀오 X 디어리얼 콜라보 기획세트’도 선보인다. 컬러 필터 샤워기 1개와 페이스 타올 2장으로 구성됐으며 전점 1만개 한정 판매한다.

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이 외에도 ▲페리오 거품의 혁신 칫솔(4입) ▲2080 진지발리스 치약 ▲엘라스틴 아미노펩타이드(950㎖) 샴푸 ▲온더바디 플라워(900g) 바디워시 등도 할인한다.

정우진 이마트 마케팅 담당은 “우리의 일상생활 속에서 꼭 필요한 생활용품을 중심으로 할인 행사를 준비했다”고 말했다.