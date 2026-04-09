캠핑족 모여라…이마트, 캠핑·나들이 용품 최대 50% 할인

이마트가 15일까지 인기 캠핑용품과 먹거리를 최대 50% 할인하는 ‘봄 나들이 캠크닉(캠핑+피크닉) 특가전’을 진행한다고 9일 밝혔다.

그늘막, 캠핑체어 등 인기 캠핑용품은 행사카드 전액 결제 시 30% 할인 판매한다. 원터치 방식으로 손쉽게 설치 가능한 ‘노브랜드 팝업 그늘막’은 2만 7986원에 선보이고, 팔걸이와 컵홀더 등이 있는 ‘노브랜드 투웨이 캠핑체어’는 1만 3986원에 판매한다.

캠핑 요리에 어울리는 신선식품도 최대 반값 할인한다. 남해안 홍가리비(1.5㎏)는 신세계포인트 적립 시 50% 할인한다. 바지락(800g)과 손질멍게(150g)는 40% 할인 판매한다.

캠핑·아웃도어 브랜드 ‘시티 피크닉(City Picnic)’ 상품컷. (제공=이마트)

호주산 냉장 소고기는 신세계포인트 적립 시 최대 30% 할인하며 국내산 냉장 돼지고기 앞다리살, 수입 돼지고기 등 인기 축산 상품은 신세계포인트 적립 시 20% 할인한다.

간편 먹거리 행사도 마련했다. ‘광어연어 모듬회(360g)’는 신세계포인트 적립 시, 6000원 할인하고 ‘킹 파닭꼬치’, ‘델리 킹 새우튀김’은 신세계포인트 적립 시 20% 할인된 가격에 판매한다.

맥주부터 와인, 위스키까지 주류 행사도 다양하다. ‘아사히(500㎖)’, ‘스텔라(500㎖)’, ‘기린(500㎖)’ 등 수입 캔맥주 14종 가운데 원하는 상품을 5캔 또는 10캔을 고르면 정상가 대비 최대 40% 할인한다.

이마트 앱(APP) 기반 주류 스마트 오더 ‘와인그랩’을 통해서 ‘돈훌리오(375㎖)’, ‘패트론(750㎖)’ 등 데킬라 전품목을 최대 40% 할인하고 ‘언디바이디드 피노누아(750㎖)’ 와인 등도 특가에 선보인다.

이마트는 이번 행사 기간에 맞춰 캠핑·아웃도어 브랜드 ‘시티 피크닉(City Picnic)’을 새롭게 선보이고 신세계포인트 적립 시 전 품목 20% 할인 혜택을 제공한다.

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‘시티 피크닉’은 도심 근교나 공원 등 일상 속에서 가벼운 야외활동을 즐기는 트랜드를 반영해 출시한 브랜드다. ▲테이블 ▲폴딩카트 ▲미니쿨러 ▲폴딩박스 등 총 14종 상품으로 구성했다.

서영주 이마트 바이어는 “본격적인 봄 나들이 시즌을 맞아 캠핑, 피크닉 등 다양한 야외활동을 준비하는 고객들을 위한 특가 행사를 마련했다”며 “가볍게 즐길 수 있는 캠크닉 용품부터 신선한 먹거리까지 폭넓게 준비한 만큼, 많은 고객들이 합리적인 가격으로 봄 나들이를 준비할 수 있기를 기대한다”고 말했다.