150여 종 반값 할인…이마트 ‘랜더스 쇼핑페스타’ 개막

이마트가 이날부터 5일까지 ‘2026 랜더스 쇼핑페스타(이하 랜쇼페)’를 개최한다고 1일 밝혔다.

2021년 SSG랜더스 야구단 창단 기념으로 시작된 랜쇼페는 하반기에 집중된 기존 대형 행사와 달리 상반기 진행하는 전략을 펼쳤다. 그 결과 지난해 랜쇼페 전체 매출은 1조 3000억원을 돌파했다.

우선 한우 등심을 행사카드 결제 시 50% 할인한다. 국내산 냉장 삼겹살과 목심은 신세계포인트 적립 시 50% 할인하며 LA갈비 전품목도 최대 50% 할인 판매한다. 스테이크용 소고기 브랜드 ‘헤비앤텐더’를 출시하고 행사카드 결제 시 최대 40% 할인한다.

2026 이마트 랜쇼페 로고. (제공=이마트)

과일과 수산물도 할인한다. 참외 전품목과 유명 산지 사과(4~7입)를 할인 판매하고 베트남산 냉동 애플망고(1kg)를 1+1으로 선보인다.

이마트는 고객들이 매일 방문할 수 있도록 ‘일자별 특가’도 강화했다. 3일까지는 계란(30구)과 ‘습 김치볶음면(4입)’을 할인한다.

3일부터 5일까지는 ‘딥스킨 연어회 필렛’을 신세계포인트와 행사카드 혜택을 더해 반값 수준에 판매한다. 파프리카, 찹쌀 3kg, 바로이쌀 10kg 등 주요 식재료도 할인된 가격에 선보인다.

필요한 상품만 선택해 구매할 수 있는 ‘골라담기’ 행사도 확대했다. 1~3일에는 아이스크림 바· 펜슬류 10개를, 4~5일에는 봉지라면 3개를 골라 담을 수 있다.

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가공·생활용품 등 생필품도 반값 할인행사를 진행한다. 행사 기간 세탁세제, 물티슈, 바디워시, 기저귀, 건전지, 양말, 속옷 등 약 70여 종의 생활용품과 올리브오일, 치즈, 햄·소시지, 냉동만두, 탄산음료, 시리얼 등 약 80여 종의 가공식품을 2개 이상 구매 시 50% 할인한다.

정양오 이마트 전략마케팅본부장은 “고객들이 장바구니 물가 부담을 실질적으로 덜 수 있도록 기획했다”고 말했다.