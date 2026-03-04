10년 전 가격으로…이마트, 고래잇 페스타 2주차 돌입

이마트가 오는 5일부터 11일까지 10년 전 가격 이하로 선보이는 생필품특가전을 중심으로 수산물, 한우, 제철 과일까지 특가에 선보이는 고래잇 페스타 2주차 행사를 이어간다고 4일 밝혔다.

먼저 식품, 세제, 일상용품 등 필수 생필품 13종을 선정해 10년 전 판매가 이하 수준으로 선보인다. 현재 판매가보다 최대 60% 저렴한 가격으로 실제 2016년 2~3월 행사 가격 기준으로 적용했다.

대표 상품은 ▲프리미엄 생연어 초밥(10입) ▲오뚜기 옛날 참기름(450㎖) ▲코카콜라(1.8ℓ) ▲청정원 고소한 손두부(300g) ▲CJ 더건강한 베이컨 ▲풀무원 정통 가쓰오 우동(4인분) ▲CJ 가쓰오 우동(4인분) ▲동원 개성 감자만두(1.2㎏) 등이다.

고래잇페스타 포스터. (제공=이마트)

‘리스테린 토탈케어(750㎖)’, ‘비트 EX 분말 세탁세제(4㎏)’, ‘코디 퓨어 데코 화장지(24롤)’, ‘려 진결모 탈모방지 샴푸(490㎖)’, ‘마미손 모닝글로스 고무장갑(3입)’ 등 생활필수품도 할인한다.

오는 5일부터 8일까지 인기 생필품을 1000원에 판매하는 ‘천원딜’ 행사도 진행한다. ‘다우니 섬유 유연제’, ‘플래티나 프라이팬’, ‘불스원샷 뉴카(500㎖)’, ‘코디 시카 로션 티슈(200매*4입)’ 등 5종 상품을 10만원 이상 결제 시, 함께 구매하면 1000원에 제공한다.

기간 별로 매장에서만 공개되는 ‘시크릿! 고래잇템’에서는 행사 카드 결제 시, 인기 생필품을 최대 70% 할인된 특가에 선보인다.

생삼치, 고등어 등 식탁 위 필수 수산물도 신세계포인트 적립 시, 최대 50% 할인한다. 반값 할인된 ‘국내산 생삼치’와 ‘노르웨이 간고등어(1손)’, ‘세네갈 갈치’, ‘아르헨티나 손질 오징어’ 등도 할인한다.

아울러 5일부터 7일까지 경북 성주에서 수확한 ‘성주 참외(3~6입)’는 2봉 구매 시 봉당 6980원에 판매하고 ‘대추 방울 토마토(1.2g)’는 신세계포인트 적립 시 40% 할인한다. 한우, 수입산 냉장 찜갈비 등 인기 축산 상품도 최대 50% 특가에 만날 수 있다.

고래잇 페스타 기간 중 2회 방문해 각 10만원 이상 구매 시 e머니 최대 1만 5000점을 제공하는 더블 적립 행사도 진행한다.

SSG닷컴 이마트몰에서도 같은 기간 신선·가공식품 등 대부분의 상품을 동일한 혜택가로 선보인다. 이마트 에브리데이, 노브랜드 전문점에서도 별도 특가 상품을 만나볼 수 있다.

정양오 이마트 전략마케팅본부장은 “주요 생필품은 10년 전 가격 이하 수준으로 낮추고, 한우, 과일 등 식탁 먹거리까지 할인 폭을 키워 장바구니 부담을 줄이는데 집중했다”며 “앞으로도 고객 체감도가 높은 품목으로 할인 전략을 이어가며 물가 안정에 기여할 것”이라고 말했다.