10년 전 가격으로…이마트, 고래잇 페스타 2주차 돌입

한우·수산물·제철 과일 등 최대 반값 할인

유통입력 :2026/03/04 06:00

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

이마트가 오는 5일부터 11일까지 10년 전 가격 이하로 선보이는 생필품특가전을 중심으로 수산물, 한우, 제철 과일까지 특가에 선보이는 고래잇 페스타 2주차 행사를 이어간다고 4일 밝혔다.

먼저 식품, 세제, 일상용품 등 필수 생필품 13종을 선정해 10년 전 판매가 이하 수준으로 선보인다. 현재 판매가보다 최대 60% 저렴한 가격으로 실제 2016년 2~3월 행사 가격 기준으로 적용했다.

대표 상품은 ▲프리미엄 생연어 초밥(10입) ▲오뚜기 옛날 참기름(450㎖) ▲코카콜라(1.8ℓ) ▲청정원 고소한 손두부(300g) ▲CJ 더건강한 베이컨 ▲풀무원 정통 가쓰오 우동(4인분) ▲CJ 가쓰오 우동(4인분) ▲동원 개성 감자만두(1.2㎏) 등이다.

고래잇페스타 포스터. (제공=이마트)

‘리스테린 토탈케어(750㎖)’, ‘비트 EX 분말 세탁세제(4㎏)’, ‘코디 퓨어 데코 화장지(24롤)’, ‘려 진결모 탈모방지 샴푸(490㎖)’, ‘마미손 모닝글로스 고무장갑(3입)’ 등 생활필수품도 할인한다.

오는 5일부터 8일까지 인기 생필품을 1000원에 판매하는 ‘천원딜’ 행사도 진행한다. ‘다우니 섬유 유연제’, ‘플래티나 프라이팬’, ‘불스원샷 뉴카(500㎖)’, ‘코디 시카 로션 티슈(200매*4입)’ 등 5종 상품을 10만원 이상 결제 시, 함께 구매하면 1000원에 제공한다.

기간 별로 매장에서만 공개되는 ‘시크릿! 고래잇템’에서는 행사 카드 결제 시, 인기 생필품을 최대 70% 할인된 특가에 선보인다.

생삼치, 고등어 등 식탁 위 필수 수산물도 신세계포인트 적립 시, 최대 50% 할인한다. 반값 할인된 ‘국내산 생삼치’와 ‘노르웨이 간고등어(1손)’, ‘세네갈 갈치’, ‘아르헨티나 손질 오징어’ 등도 할인한다.

아울러 5일부터 7일까지 경북 성주에서 수확한 ‘성주 참외(3~6입)’는 2봉 구매 시 봉당 6980원에 판매하고 ‘대추 방울 토마토(1.2g)’는 신세계포인트 적립 시 40% 할인한다. 한우, 수입산 냉장 찜갈비 등 인기 축산 상품도 최대 50% 특가에 만날 수 있다.

고래잇 페스타 기간 중 2회 방문해 각 10만원 이상 구매 시 e머니 최대 1만 5000점을 제공하는 더블 적립 행사도 진행한다.

관련기사

SSG닷컴 이마트몰에서도 같은 기간 신선·가공식품 등 대부분의 상품을 동일한 혜택가로 선보인다. 이마트 에브리데이, 노브랜드 전문점에서도 별도 특가 상품을 만나볼 수 있다.

정양오 이마트 전략마케팅본부장은 “주요 생필품은 10년 전 가격 이하 수준으로 낮추고, 한우, 과일 등 식탁 먹거리까지 할인 폭을 키워 장바구니 부담을 줄이는데 집중했다”며 “앞으로도 고객 체감도가 높은 품목으로 할인 전략을 이어가며 물가 안정에 기여할 것”이라고 말했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
이마트 고래잇 고래잇페스타 할인 생필품

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

SK하이닉스, HBM4 '성능 점프' 비책 짰다…新패키징 기술 도입 추진

긴장감 커진 중동…네이버·카카오, '핫라인' 켜고 예의주시

AI 네트워크?...삼성전자 "10년 전부터 준비됐다"

미-이란 전쟁 반영?…휘발유 벌써 50원 올랐다

ZDNet Power Center