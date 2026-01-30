"대형 광어회가 반값"…이마트, 고래잇 페스타 주말 특가 행사 진행

이마트가 주말을 맞아 더 큰 혜택들을 제공하는 ‘고래잇 페스타 주말 특가’ 행사를 선보인다고 30일 밝혔다.

먼저 이날부터 다음 달 1일까지 3일간 원물 기준 4㎏ 내외의 대형 사이즈 광어만을 활용한 ‘황제광어회(360g 내외)’를 선보인다.

정상가 4만3천800원에서 해양수산부와 협력해 신세계포인트 적립 시 20% 할인된 3만5천40원에 판매하며, 행사카드로 결제 시 추가 30% 할인이 적용돼 정상가 대비 최대 50% 저렴한 2만1천900원에 구매할 수 있다.

이마트 회코너 매장 사진. (제공=이마트)

이마트 황제광어회는 지난해 2월 판매 이후 1년 만에 다시 선보이는 상품으로, 일반적으로 판매되는 광어 대비 최대 2배 크기에 달하는 원물을 활용했다.

준비 물량은 3일간 활어 기준 약 50여톤이다. 평시 대형 할인 행사의 경우 일평균 4~5톤가량 판매되는 점을 감안했을 때, 대형 행사 물량 대비로도 약 4배가량 많은 수준이다.

이마트는 명절을 앞두고 장바구니 물가 부담을 줄여줄 다양한 필수 먹거리 할인 특가 행사도 펼친다.

오는 2월 1일까지 계란 대표 상품인 ‘이맛란 30구(특란)’를 농림축산식품부와 협력해 정상가 대비 최대 39% 저렴한 4천979원 특가에 선보인다. 준비 물량도 30만판으로 평시 물량 대비 4배 수준의 넉넉한 물량을 준비했다.

또 미국산 소고기 '초이스 부채(냉장, 100g)'는 신세계포인트 적립 시 50% 할인된 1천990원에, 파프리카는 3개 3천990원 할인가에 기획했다.

정양오 이마트 전략마케팅본부장은 ”명절을 앞두고 장바구니 물가 부담을 낮출 수 있는 다채로운 고래잇 주말 특가 행사를 준비했다“며 ”주말 특가 행사에 더해 4일까지 이어지는 고래잇 페스타에서도 큰 폭의 할인 행사들을 이어나갈 예정“이라고 말했다.