한 판에 5천원대…홈플러스, 미국산 계란 4만5천판 단독 판매

홈플러스가 전국 대형마트와 홈플러스 익스프레스에서 ‘미국산 백색 신선란(30구)‘ 4만5천판을 한 판 5천990원에 국내 마트 단독으로 판매한다고 26일 밝혔다.

이번에 판매하는 ‘미국산 백색 신선란’은 국내산 특란 평균 소매가 대비 17% 이상 저렴하다. 홈플러스는 1인당 구매 수량을 2판으로 한정하고 오는 31일 1차 물량 약 3만6천판 선착순 판매를 시작한다.

농림축산식품부는 지난 7일 국내 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산에 따른 계란 수급 불안에 대비해 미국산 신선란을 시범 수입한다고 발표한 바 있다. 홈플러스는 이를 선제적으로 확보한 후 설날 연휴를 2주 앞두고 신속한 판매에 나선다. 5일간의 검역과 위생검사 후 세척, 소독 과정을 거쳤다.

홈플러스 미국산 계란. (제공=홈플러스)

홈플러스는 2021년, 2024년에도 미국산 계란을 업계 단독으로 판매해 준비된 물량을 단기간에 완판했다. 2023년 판매한 스페인산 계란도 입고 직후 3일 만에 완판됐다.

남기범 홈플러스 낙농&식재료팀 바이어는 “설 명절 필수 식재료를 적정 가격에 공급하고 고객들의 상품 선택 폭을 넓히기 위해 ‘미국산 백색 신선란’을 판매하게 됐다”며 “올해도 ‘AI 물가안정 프로젝트’를 통해 연중 다양한 식재료를 저렴한 가격에 판매하고 장바구니 물가 완화에 보탬이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.